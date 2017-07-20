Фотоновости. Дождь в Барнауле не помешал открыть «Шукшинские дни на Алтае»

Церемония открытия прошла у памятника нашему земляку
Традиционные «Шукшинские дни на Алтае» открыли в Барнауле во вторник, 18 июля, у памятника нашему земляку. Почетных гостей встречали хлебом-солью. Даже проливной дождь, который обрушился на краевую столицу в полдень, не омрачил церемонию открытия.
У памятника Василию Шукшину собралось несколько тысяч человек. Среди гостей церемонии – народный артист России, сценарист и режиссер Виктор Мережко. Также у памятника Шукшину выступали Анатолий Котенев, Александр Новопашин, Марина Яковлева. Гостей «Шукшинских дней» приветствовали также заместитель председателя правительства региона Андрей Щукин и спикер АКЗС Александр Романенко.
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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