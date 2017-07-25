Фотоновости. Как прошел концерт группы «Любэ» в алтайском казино

Коллектив выступил под открытым небом 22 июля
Концерт группы «Любэ» прошел в алтайском казино Altai Palace в субботу, 22 июля.
В сети появились снимки и видео с концерта музыкального коллектива под открытым небом на сцене Altai Palace FEST.
Пользователи Instagram назвали выступление «Любэ» душевным, а также отметили, что подпевали Николаю Расторгуеву весь концерт.
Напомним, ранее в том же казино выступал Олег Газманов</strong>. На концерте исполнитель представлял новую песню.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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