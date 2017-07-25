Фотоновости. Как прошел концерт группы «Любэ» в алтайском казино

Коллектив выступил под открытым небом 22 июля

Концерт группы «Любэ» прошел в алтайском казино Altai Palace в субботу, 22 июля.

В сети появились снимки и видео с концерта музыкального коллектива под открытым небом на сцене Altai Palace FEST.

Пользователи Instagram назвали выступление «Любэ» душевным, а также отметили, что подпевали Николаю Расторгуеву весь концерт.

Напомним, ранее в том же казино выступал Олег Газманов</strong>. На концерте исполнитель представлял новую песню.