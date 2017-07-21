Фотоновости. В Барнауле под дождем прошел показ короткометражных фильмов

Показ под открытым небом состоялся в Парке спорта имени Алексея Смертина
Десятки жителей Барнаула пришли вечером 19 июля в Парк спорта имени Алексея Смертина, где под дождем состоялся конкурсный показ короткометражных фильмов Шукшинского кинофестиваля.
В конкурсную программу короткометражного кино вошли 26 картин</strong>. В этом году программу короткого метра курирует Молодежный центр кинематографистов Алтая, а часть конкурсных заявок прошли предварительный отбор в Молодежном центре Союза кинематографистов России.
Всего на фестиваль в конкурсную программу короткого метра было прислано около 100 заявок, отборочная комиссия приняла к рассмотрению 70 фильмов. При этом в лонг-листе короткометражной конкурсной программы оказались фильмы из Индии, Испании, Белоруссии, Украины, Италии, Таджикистана, Латвии, Молдовы и России. Показываем лучшие кадры с показа.
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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