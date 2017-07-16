Фотоновости. Вспоминаем визит актера Владимира Толоконникова на Алтай

Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 23:45

Актер посещал Алтайский край летом 2010 года во время Шукшинских дней

С 22 по 25 июля 2010 года в Алтайском крае прошло одно из самых главных культурных событий того лета на Алтае — Шукшинские дни. В Барнаул вместе с другими актерами прибыл и Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в «Собачьем сердце». Актер скончался в Москве на 75-м году жизни. 

Актеры побывали у памятника Василию Шукшину в Барнауле, где возложили цветы. 25 июля они отправились в село Сростки, на родину Василия Макаровича.

У монумента Владимир Алексеевич встретился с бывшим сослуживцем, с которым они служили в ракетных войсках. Они впервые увиделись спустя почти полвека. 

На горе Пикет, как обычно, состоялась кульминация торжества. Толоконников на горе только и успевал раздавать автографы.

Также во время Шукшинского кинофестиваля Владимир Толоконников вместе с режиссером Константином Одеговым представляли фильм «Наследники», в котором у актера была небольшая роль.  

На этой встрече у Толоконникова спросили о его знаковой в жизни роли Шарикова. «Вот в программе у Малахова меня тоже спросили, как повлияла на меня роль Шарикова. Я на это ответил, что роль повлияла хорошо — не гавкаю», — ответил актер.

Фото: Андрей Луковский

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии