Фотоновости. Вспоминаем визит актера Владимира Толоконникова на Алтай

Актер посещал Алтайский край летом 2010 года во время Шукшинских дней

С 22 по 25 июля 2010 года в Алтайском крае прошло одно из самых главных культурных событий того лета на Алтае — Шукшинские дни. В Барнаул вместе с другими актерами прибыл и Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в «Собачьем сердце». Актер скончался в Москве на 75-м году жизни.

Актеры побывали у памятника Василию Шукшину в Барнауле, где возложили цветы. 25 июля они отправились в село Сростки, на родину Василия Макаровича.

У монумента Владимир Алексеевич встретился с бывшим сослуживцем, с которым они служили в ракетных войсках. Они впервые увиделись спустя почти полвека.

На горе Пикет, как обычно, состоялась кульминация торжества. Толоконников на горе только и успевал раздавать автографы.

Также во время Шукшинского кинофестиваля Владимир Толоконников вместе с режиссером Константином Одеговым представляли фильм «Наследники», в котором у актера была небольшая роль.

На этой встрече у Толоконникова спросили о его знаковой в жизни роли Шарикова. «Вот в программе у Малахова меня тоже спросили, как повлияла на меня роль Шарикова. Я на это ответил, что роль повлияла хорошо — не гавкаю», — ответил актер.

Фото: Андрей Луковский