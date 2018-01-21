Фоторепортаж. Как проходили ночные купания на Крещение в Оби



Фото Олег БОГДАНОВ



19 января православные отметили большой праздник – Крещение Господне. Второе его название – Богоявление. Крещенская вода считается чудотворной: очищает от грехов, лечит недуги, дарит надежду на чудо. Уже много лет подряд в Барнауле на льду Оби у Речного вокзала строят крещенский городок.

С утра до поздней ночи шли к Речному вокзалу на Оби жители и гости Барнаула, чтобы окунуться в крещенской купели. Шли целыми семьями, в том числе с маленькими детьми. Причем вместе с ними и окунались.

А поскольку Крещение в этом году выпало на будний день, многие горожане смогли прийти только после работы и учебы. Наш корреспондент Олег Богданов запечатлел, как это было. Смотрите фоторепортаж от «Алтайской правды».

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Днем же людей было не так много. Наш корреспондент Мария Стрыгина одной из первых окунулась в прорубь. Читайте, как это было в материале — Испытано на себе. Как журналист «Алтайской правды» окунулась в прорубь. Также смотрите дневной фоторепортаж с Оби.

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