Французский наблюдатель: выборы в Алтайском крае соответствуют европейским стандартам

mavit
Автор: mavit Март 21, 2018 23:45

Французский наблюдатель: выборы в Алтайском крае соответствуют европейским стандартам

Французский наблюдатель: выборы в Алтайском крае соответствуют европейским стандартам

В Алтайском крае за ходом президентских выборов-2018 следила и группа французских общественных деятелей, аккредитованных ЦИК РФ в качестве международных наблюдателей в рамках миссии Национального Общественного Мониторинга. В составе были известный писатель, политолог Жан-Мишель Верноше, советник по иностранным делам высшего класса МИД Франции Морис Бонно и др.

«Мы были в глубине России с суровом климатом, но очень впечатляет инфраструктура – дороги, коммуникации. Абсолютно европейский стандарт в глубине России», — рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Жан-Мишель Верноше.

Он отметил, что организаторы выборов в регионе серьезно отнеслись к соблюдению всех строгих процедур. Наблюдатели посетили множество участков в трех городах Алтайского края – Белокурихе, Бийске и Барнауле.

«Выборы в глубине России абсолютно соответствуют европейским стандартам, а по уровню технологичности и открытости современный русский опыт может быть востребован во многих европейских странах», — резюмировал эксперт.

 

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mavit
Автор: mavit Март 21, 2018 23:45
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