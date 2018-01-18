Гадания с зеркалами: осторожно

В ночь на Крещение девушки порою теряют бдительность. А это приводит к нервным срывам. Так было и в старину. Обычно предупреждали юных особ, чтобы остерегались использовать зеркала. Находясь в возбужденном состоянии, в ожидании чего-то сверхъестественного, девушка, так или иначе, уже впадает почти в истерическое состояние. Еще перед гаданием. Почему?

Сами участницы признавались, что в юности, накануне предстоящего гадания, были на грани от самой таинственной обстановки. В комнате темно, вокруг разгоряченные подружки в полуобморочном состоянии, на столе горит свеча. Два зеркала ставят одно напротив другого и, затаив дыхание, всматриваются в образовавшийся коридор. Любой шорох, дальний лай дворовой собаки, потрескивание дров в печи могут просто свести с ума. Так и было порою, когда девушки падали без чувств. Или приходилось отпаивать крещенской водицей, читать молитвы, чтобы пришла в сознание.

Понятно, что само гадание – это своего рода колдовство, занятие непотребное. Однако именно на крещение гадание не осуждается. Так соткан человек наш православный, что в нем столько всего намешано. И Господу помолимся, и черную кошку обойдем.

Гадание на суженого – оно, как магнит притягивает. Опасно? Да. Тем более, что наслушались откровений старых людей о драматических исходах самого процесса. Например, всматриваются в зеркальный коридор, тени колышутся, пламя свечи ходуном ходит, а за окном именно в этот самый момент раздаются шаги, скрипит снег. Достаточно ойкнуть одной, чтобы все впали в панику.

Зеркала при гадании на парня будто создают коридор. Зеркала поставлены одно напротив другого. Мало кто выдерживает, чтобы пройти до конца. Понимают, что искажается само пространство, что все вымысел и придумки, но вдруг появляется фигура, она приближается по коридору в зеркалах, а наяву, в мире материальном, откуда-то веет сквозняком, гаснет свеча.

Рассказывали, что именно в зеркалах в девичестве видели суженого, даже некоторые странные картины будущего. Мешал обычный страх досмотреть до самого финала, то есть увидеть того, о ком просили.

В некоторых гаданиях ставили две свечи между зеркалами. И непременно предупреждали: осторожней. Именно это гадание разрешено только в сочельник 18 января. Связано это с тем, что образуется зазеркалье, которое с древности считалось воротами в потусторонний мир.

Безобидно гадание со спичками. Оно обходилось без нервных срывов и обмороков. Жгут спички по одной и загадывают что угодно на будущее. Потом бросают обуглившиеся спички в воду, налитую в тарелке, и смотрят что показывают. Ставили спички напротив, одновременно поджигали и смотрели, как горят, в какую сторону наклонятся головки. В разные стороны – ждут ссоры с любимым.

Исстари существовало негласное правило. С зеркалами проводят таинство глубокой ночью. До третьих петухов. А с остальными предметами вечером или при белом свете. Например, это касается карт. Когда выбрасывают карты на желание. А вообще, лучше рассчитывать свои силы и девушке нежной и впечатлительной обойтись чтением классических произведений. Узнавать из них, как девушки гадали.

Аделина Чеглок