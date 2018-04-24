Гала-концерт танцевального фестиваля пройдет в Барнауле 29 апреля





В Алтайском крае третий месяц длится фестиваль хореографического искусства «Навстречу солнцу». Пока в разных селах и городах проходит отборочный тур, а финальный гала-концерт состоится 29 апреля в Барнауле. Билеты на него можно приобрести в кассе краевого драмтеатра.

В фестивале принимают участие около 200 коллективов. Они представляют классический и народно-сценический танец, стилизацию, эстрадный и бальный танец и современные направления.

Отбор уже прошел в Бийске, Новоалтайске, с. Ключи, Рубцовске. В Барнауле он назначен на 27 апреля. Его организуют во Дворце культуры по ул. Антона Петрова, 146 а. Коллективам присуждают премии дипломанта первой, второй или третьей степени. Во второй тур проходят лишь дипломанты первой степени. Второй тур пройдет 28 апреля в том же Дворце культуры, сообщает Алтайский государственный дом народного творчества.

Гала-концерт фестиваля с награждениями победителей назначен на 29 апреля в Алтайском краевом театре Драмы, начало в 15-00.

Фото: Алтайский государственный дом народного творчества