Гардероб и декорации Филиппа Киркорова задержали на въезде в Улан-Удэ

Фуры с декорациями не пустили в город из-за перевеса
Фуры с декорациями, гардеробом и реквизитами для концерта Филиппа Киркорова несколько часов не пускали в Улан-Удэ, где артист должен был дать концерт. Как пишут пользователи в местных социальных сетях, вероятная причина задержания нескольких грузовиков с гардеробом народного артиста России — перевес.
Информация о том, что на пункте весового контроля в Сотниково задержаны большегрузы с гардеробом короля российской поп-музыки, появилась в группе «Улан-Удэ 03» в социальной сети «ВКонтакте». По сообщению очевидцев, грузовики простояли там около двух часов.
Сама шоу-программа Филиппа Киркорова «Я» в столице Бурятии пройдет уже в понедельник, 29 мая. В Улан-Удэ артист отправился сразу после получения премии RU.TV.
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