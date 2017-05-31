Гардероб и декорации Филиппа Киркорова задержали на въезде в Улан-Удэ

Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 23:45

Гардероб и декорации Филиппа Киркорова задержали на въезде в Улан-Удэ

Гардероб и декорации Филиппа Киркорова задержали на въезде в Улан-Удэ

Фуры с декорациями не пустили в город из-за перевеса

Фуры с декорациями, гардеробом и реквизитами для концерта Филиппа Киркорова несколько часов не пускали в Улан-Удэ, где артист должен был дать концерт. Как пишут пользователи в местных социальных сетях, вероятная причина задержания нескольких грузовиков с гардеробом народного артиста России — перевес.

Информация о том, что на пункте весового контроля в Сотниково задержаны большегрузы с гардеробом короля российской поп-музыки, появилась в группе «Улан-Удэ 03» в социальной сети «ВКонтакте». По сообщению очевидцев, грузовики простояли там около двух часов.

Сама шоу-программа Филиппа Киркорова «Я» в столице Бурятии пройдет уже в понедельник, 29 мая. В Улан-Удэ артист отправился сразу после получения премии RU.TV.

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Автор: Александр Май 31, 2017 23:45
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