Гарик Сукачев поблагодарил Александра Карлина за помощь в съемках фильма

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 02:46

Гарик Сукачев поблагодарил Александра Карлина за помощь в съемках фильма

Гарик Сукачев поблагодарил Александра Карлина за помощь в съемках фильма

Речь идет о документальном проекте «Алтайская песня»

Известный российский шоумен Гарик Сукачев отправил благодарственное письмо губернатору Алтайского края Александру Карлину. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

 

В письме Сукачев благодарит главу региона за помощь в съемках художественно-документального проекта «Алтайская песня». 

«Благодаря Вашему дружескому участию фильм об одной из самых красивых дорог мира – Чуйском тракте – увидят миллионы зрителей. В Алтайском крае съемки проходили на исторических и туристических объектах: город Бийск, город-курорт федерального значения Белокуриха, село Сростки, мараловодческое хозяйство «Каимское», туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», – сказано в письме.

Как сообщается, сейчас идет монтаж фильма. Увидеть его можно будет уже в этом году.

Как ранее писало ИА «Амител» ,  5 сентября прошлого года начались съемки документального фильма под рабочим названием «Алтайская песня». Это совместный проект Первого канала и Русского географического общества. Гарик Сукачев проехал на своем мотоцикле «Харли Дэвидсон» по самым живописным местам Чуйского тракта до самой границы с Монголией. 

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 02:46
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