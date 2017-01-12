Гарик Сукачев поблагодарил Александра Карлина за помощь в съемках фильма

Речь идет о документальном проекте «Алтайская песня»

Известный российский шоумен Гарик Сукачев отправил благодарственное письмо губернатору Алтайского края Александру Карлину. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

В письме Сукачев благодарит главу региона за помощь в съемках художественно-документального проекта «Алтайская песня».

«Благодаря Вашему дружескому участию фильм об одной из самых красивых дорог мира – Чуйском тракте – увидят миллионы зрителей. В Алтайском крае съемки проходили на исторических и туристических объектах: город Бийск, город-курорт федерального значения Белокуриха, село Сростки, мараловодческое хозяйство «Каимское», туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», – сказано в письме.

Как сообщается, сейчас идет монтаж фильма. Увидеть его можно будет уже в этом году.

Как ранее писало ИА «Амител» , 5 сентября прошлого года начались съемки документального фильма под рабочим названием «Алтайская песня». Это совместный проект Первого канала и Русского географического общества. Гарик Сукачев проехал на своем мотоцикле «Харли Дэвидсон» по самым живописным местам Чуйского тракта до самой границы с Монголией.