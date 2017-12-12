Где в Барнауле можно купить новогоднюю ель‍. Список адресов

mavit
Автор: mavit Декабрь 12, 2017 11:45

Где в Барнауле можно купить новогоднюю ель‍. Список адресов

Где в Барнауле можно купить новогоднюю ель‍. Список адресов

Продажа новогодних елей в Барнауле начнется с 15 декабря. По данным мэрии, всего в краевом центре отвели 65 мест под торговлю.

Купить хвойную красавицу можно будет на проспектах Ленина, Красноармейский, Павловском тракте, улицах Северо-Западная, Юрина, Попова, Шумакова, Малахова и т.д.

Адреса елочных базаров в Барнауле по районам:

Железнодорожный район

пересечение пр. Социалистического и ул. Папанинцев, 96

пл. Победы, 1

пр. Красноармейский, 131

пр. Красноармейский, 80

пр. Ленина, 113

пр. Ленина, 71

ул. Молодежная, 64

ул. Папанинцев, 122

ул. Северо-Западная, 224а

ул. Северо-Западная, 41

ул. Юрина, 118

Индустриальный район

Павловский тракт, 227

Павловский тракт, 275 (две точки)

Павловский тракт, остановка «Мастерские» (четная сторона)

пересечение ул. Балтийской и ул. Лазурной (район дома №16 по ул. Балтийской)

ул. Антона Петрова, 239

ул. Весенняя, 4 (две точки)

ул. Георгиева, 44 (две точки)

ул. Лазурная, 44

ул. Малахова, 84/1

ул. Малахова, 84/26

ул. Малахова, 86

ул. Малахова, 116

ул. Новосибирская, 8

ул. Новосибирская, 11б

ул. Новосибирская, 14а

ул. Новосибирская, 24

ул. Новосибирская, 36

ул. Попова, 61

ул. Попова, 83

ул. Попова, 98

ул. Шумакова, 33 (две точки)

ул. Шумакова, 47 (две точки)

ул. Энтузиастов, 22

ул. Лазурная, 54

между домами по ул. Сергея Ускова, 3 и 23

ул. Взлетная, 49

Ленинский район

ул. Солнечная Поляна,15б

ул. Попова,64

ул. Малахова,79

пр. Космонавтов,6в

ул. Юрина, 202в

ул. Малахова,55

ул. Попова,51

ул. Антона Петрова,202а

ул. Попова,4

ул. Попова,68а

Октябрьский район

ул. Тимуровская, 17

ул. Тимуровская, 17

ул. Советская, 2

пр. Комсомольский, 87

пр. Ленина, 88

ул.80 Гвардейской Дивизии, 40

ул. Советская, 3

ул. Чудненко, 116

ул. Горно-Алтайская, 15

Центральный район

пересечение пр. Ленина и ул. Льва Толстого

пр. Красноармейский, 53

пр. Социалистический, 61

ул. Никитина, 55

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mavit
Автор: mavit Декабрь 12, 2017 11:45
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