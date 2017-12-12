Где в Барнауле можно купить новогоднюю ель. Список адресов
Продажа новогодних елей в Барнауле начнется с 15 декабря. По данным мэрии, всего в краевом центре отвели 65 мест под торговлю.
Купить хвойную красавицу можно будет на проспектах Ленина, Красноармейский, Павловском тракте, улицах Северо-Западная, Юрина, Попова, Шумакова, Малахова и т.д.
Адреса елочных базаров в Барнауле по районам:
Железнодорожный район
пересечение пр. Социалистического и ул. Папанинцев, 96
пл. Победы, 1
пр. Красноармейский, 131
пр. Красноармейский, 80
пр. Ленина, 113
пр. Ленина, 71
ул. Молодежная, 64
ул. Папанинцев, 122
ул. Северо-Западная, 224а
ул. Северо-Западная, 41
ул. Юрина, 118
Индустриальный район
Павловский тракт, 227
Павловский тракт, 275 (две точки)
Павловский тракт, остановка «Мастерские» (четная сторона)
пересечение ул. Балтийской и ул. Лазурной (район дома №16 по ул. Балтийской)
ул. Антона Петрова, 239
ул. Весенняя, 4 (две точки)
ул. Георгиева, 44 (две точки)
ул. Лазурная, 44
ул. Малахова, 84/1
ул. Малахова, 84/26
ул. Малахова, 86
ул. Малахова, 116
ул. Новосибирская, 8
ул. Новосибирская, 11б
ул. Новосибирская, 14а
ул. Новосибирская, 24
ул. Новосибирская, 36
ул. Попова, 61
ул. Попова, 83
ул. Попова, 98
ул. Шумакова, 33 (две точки)
ул. Шумакова, 47 (две точки)
ул. Энтузиастов, 22
ул. Лазурная, 54
между домами по ул. Сергея Ускова, 3 и 23
ул. Взлетная, 49
Ленинский район
ул. Солнечная Поляна,15б
ул. Попова,64
ул. Малахова,79
пр. Космонавтов,6в
ул. Юрина, 202в
ул. Малахова,55
ул. Попова,51
ул. Антона Петрова,202а
ул. Попова,4
ул. Попова,68а
Октябрьский район
ул. Тимуровская, 17
ул. Тимуровская, 17
ул. Советская, 2
пр. Комсомольский, 87
пр. Ленина, 88
ул.80 Гвардейской Дивизии, 40
ул. Советская, 3
ул. Чудненко, 116
ул. Горно-Алтайская, 15
Центральный район
пересечение пр. Ленина и ул. Льва Толстого
пр. Красноармейский, 53
пр. Социалистический, 61
ул. Никитина, 55
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