Где встречать Новый год?

Большинство людей предпочитают отмечать Новый год дома в семейном кругу. Но для многих 2018 год является особенным. Не зря говорят, как встретишь, так и проведешь. Так что отнеситесь к этому вопросу серьезно.

Чтобы решить судьбу предстоящего Года Собаки и ответить на вопрос, где отмечать предстоящее торжество, редакция «Алтайской правды» составила свою подборку.

1. Милый дом

Первым ответом на вопрос о том, где отмечать Новый год, конечно же, будет дома, несмотря ни на что. Однако, кто сказал, что это будет банально. Предлагаем устроить маскарад или тематическую вечеринку. Но традиционный оливье никто не отменял, некоторые вещи нельзя изменить.

2. Долой привычную обстановку

Можно отправиться в увлекательный тур по России или за рубеж. Путешествие наполнит этот день по-настоящему чем-то новым – впереди знакомства и места, которые вы еще не видели. Пожалуй, самым неожиданными местами, где отмечать Новый год, являются страны вечного лета. Там вы сможете ощутить, что такое «горячий» Новый год.

3. Гуляния по родственникам и друзьям

Торжественные мероприятия без родственников и друзей – это фиаско. Такой способ встречи Нового года не только увлекательный, но и полезный. Не надо готовить много, ведь можно поесть за столом у своих самых дорогих и близких.

4. В барах и ресторанах

Благо развлекательных заведений у нас достаточно, на каждом углу, на любые вкусы и возможности. Новогодняя ночь здесь – это зажигательные танцы. Можно заказать стол в самом центре родного города, а можно — в коттедже вдали от шума и водить хороводы вокруг елки.

5. В сауне

Если на Новый год передадут суровый мороз, для вас это не будет значить ровным счетом ничего. В таком месте, даже если за окном вьюга, гостям будет тепло. Давно такой способ отпраздновать Новый год является популярным.

6. На горнолыжном курорте

Смело отправляйтесь на горнолыжный курорт! К счастью, у нас везде есть большой выбор подобных мест. В новогоднюю ночь всех посетителей ждут увлекательные приключения: катания на санках и сноуборде, зимняя рыбалка.

Выбор, куда вы решите отправиться, сугубо индивидуальный, решать в любом случае вам. Существенно сэкономить удастся, если забронировать праздничный тур заранее.