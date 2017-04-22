Географическое положение Крыма

Известный морской курорт на самом юге России – это прекраснейший и живописный Крым, который уютно и комфортно расположился прямо на юге – западе России. Туристов, посещающих этот полуостров, привлекают прекраснейшие и необычные по своей высоте и зелени горы и, конечно же, теплое море. Известно, что по своему географическому положению Крым омывается двумя морям. Это Азовское и Черное моря. Чаще всего туристы стараются приобрести и рассмотреть все это на карте, поэтому карта восточного Крыма, всегда пользуется спросом.

Интересно и происхождение название этого небольшого, но восхитительного крымского полуострова. Если его название переводить дословно, то тогда оно будет означать небольшой ров, и это значение слово пришло с тюркского языка. Существует и другая легенда, которая объясняет название этого полуострова. Считается, что некогда, примерно в тринадцатом веке, был замок наместника золотой орды, который по своему звучанию был сильно похож на название полуострова. Но если более детально изучить историю названия, то можно узнать, что у острова этого когда-то были и другие названия, например, Таврика. Так в древности называли крымский полуостров. Это название он получил от племени, которое густо населяло его в то время. Примерно в пятнадцатом веке это название было заменено на Таврию, а вот уже в восемнадцатом веке широко стало использоваться Таврида.

В настоящее время этот полуостров называется Крымом, и с 2014 года он снова вернулся в состав России. По своему географическому анализу большая часть полуострова все-таки расположена в умеренном поясе, но есть и небольшая часть территории, которую можно отнести к субтропическим. По своему климату и растительности условно полуостров разделяется на три части: горы, степь и южный берег. Самыми крупными городами, в которых большое количество жителей, являются такие населенные пункты, как Керчь, Симферополь и Севастополь.

Популярными курортами, которые привлекают большое количество туристов, являются города Ялта, Евпаторий и Алушта. Всегда на этом острове проходило много военных событий, поэтому история его богата и разнообразна, начиная еще с древних времен.