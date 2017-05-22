«Геракл», «День независимости» и другие фильмы на выходные

Рассказываем, что смотреть 20 и 21 мая по телевизору

Традиционно на выходных по телевизору показывают огромное количество фильмов, среди которых иногда можно найти действительно интересные картины. Рассказываем о самых ярких лентах, которые можно увидеть по телевизору 20 и 21 мая.

«Геракл»

О чем фильм

История о том, как Геракл собрал вокруг себя шестерых воинов, единственным смыслом жизни которых были сражения и присутствие смертельной опасности. Зная об этом, фракийский царь Котис нанял этих воинов, чтобы они обучили его солдат и сделали из них самую сильную и великую армию всех времен.

Почему стоит смотреть

Скорее этот ужасный фильм лучше пропустить мимо себя, но если вы хотите посмотреть, как самый сексуальный мужчина в мире Дуэйн Джонсон будет крутить любовь с Ириной Шейк, то «Геракл» вполне подойдет.

Где и когда смотреть

Суббота, 20 мая, в 23.00 на Первом канале

«День независимости»

О чем фильм

На Земле принимается сигнал, посланный источником явно неземного происхождения. Источник этот приближается. Никто, правда, не ожидал, что инопланетяне окажутся такими огромными и в таком количестве.

Почему стоит смотреть

Один из лучших фильмов Роланда Эммериха — главного специалиста по фильмам-катастрофам в Голливуде. Картина «День независимости» выглядит современной и сегодня, хотя вторая часть, вышедшая в прошлом году, была разгромлена критиками.

Где и когда смотреть

Суббота, 20 мая, в 16.00 на канале ТНТ

«Кочегар»

О чем фильм

Санкт-Петербург, середина 90-х годов ХХ столетия. Главный герой — майор в отставке, работает в кочегарке и в свободное время на старенькой печатной машинке пишет рассказ.

Почему стоит смотреть

Великому русскому режиссеру Алексею Балабанову 18 мая исполнилось бы 55 лет. По этому случаю канал «Рен ТВ» показывает лучшие его фильмы.

Где и когда смотреть

Суббота, 20 мая, в 00.20 на канале «Рен ТВ»

«Гравитация»

О чем фильм

История о том, как девушка оказалась одна в космосе и пытается спастись.

Почему стоит смотреть

Выдающийся фильм мексиканца Альфонсо Куарона, снятый оператором Эммануэлем Любецки.

Где и когда смотреть

Пятница, 19 мая, в 20.00 на канале «ТВ-3»

«Головоломка»

О чем фильм

Райли — обычная 11-летняя школьница, и, как у каждого из нас, ее поведение определяют пять базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками.

Почему стоит смотреть

Гениальный мультфильм студии Pixar, получивший премию «Оскар»

Где и когда смотреть

Воскресенье, 21 мая, в 19.10 на канале СТС