«Героями» нового поэтического конкурса станут лимерики об Алтае

mavit
Автор: mavit Март 1, 2018 17:45

«Героями» нового поэтического конкурса станут лимерики об Алтае

«Героями» нового поэтического конкурса станут лимерики об Алтае

С 1 марта в Сибири начнется прием заявок на Межрегиональный творческий проект «Краеведение в стихах: Лимерик по-сибирски» для школьников от 10 до 13 лет. Координатором регионального этапа выступит Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской.

В краевом Управлении по культуре и архивному делу рассказали, что от участников из Алтайского края требуется сочинить на русском языке лимерики, в которых упоминается родной край и любые географические объекты на его территории (например, для участников из Алтайского края – Сибирь, Барнаул, Алтайский край, реки, поселки, улицы и т.д.).

Учитывая, что классические лимерики – это всегда нонсенс, абсурд, перед участниками будет стоять иная задача. Проект предлагает, используя только форму лимерика, сочинить добрые стихи о родном крае.

Творческие работы нужно предоставить в региональный оргкомитет в электронной форме с 1 марта по 9 мая 2018 года. Лучшие стихи, выбранные организаторами проекта, войдут в электронный сборник.

Справка

Лимерик – это стихотворение, состоящее всего из пяти строк, при этом его части рифмуются всегда определённым образом, по схеме – «А-А-Б-Б-А» – первая строка рифмуется со второй и пятой, а третья – с четвертой. Это шуточные стихотворения, первоначально фольклорные, позднее и авторские. Считается, что такие стихотворения впервые появились на Британских островах, примерно в 1896 году.

 

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mavit
Автор: mavit Март 1, 2018 17:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

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