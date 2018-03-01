«Героями» нового поэтического конкурса станут лимерики об Алтае

С 1 марта в Сибири начнется прием заявок на Межрегиональный творческий проект «Краеведение в стихах: Лимерик по-сибирски» для школьников от 10 до 13 лет. Координатором регионального этапа выступит Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской.

В краевом Управлении по культуре и архивному делу рассказали, что от участников из Алтайского края требуется сочинить на русском языке лимерики, в которых упоминается родной край и любые географические объекты на его территории (например, для участников из Алтайского края – Сибирь, Барнаул, Алтайский край, реки, поселки, улицы и т.д.).

Учитывая, что классические лимерики – это всегда нонсенс, абсурд, перед участниками будет стоять иная задача. Проект предлагает, используя только форму лимерика, сочинить добрые стихи о родном крае.

Творческие работы нужно предоставить в региональный оргкомитет в электронной форме с 1 марта по 9 мая 2018 года. Лучшие стихи, выбранные организаторами проекта, войдут в электронный сборник.

Справка

Лимерик – это стихотворение, состоящее всего из пяти строк, при этом его части рифмуются всегда определённым образом, по схеме – «А-А-Б-Б-А» – первая строка рифмуется со второй и пятой, а третья – с четвертой. Это шуточные стихотворения, первоначально фольклорные, позднее и авторские. Считается, что такие стихотворения впервые появились на Британских островах, примерно в 1896 году.