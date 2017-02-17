Гиды и экскурсии в Нижнем Новгороде

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 17, 2017 20:07

Гиды и экскурсии в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород (старое название – город Горький) расположен в самом центре России, в Приволжской федеральном округе. Основателем этого удивительного года стал князь Юрий Всеволдович, в 1221 году. В городе много исторически мест, желаете познакомиться подробнее? Перейдя по ссылке  https://experts-tourister.ru/russia/nizhniy_novgorod/tours можно ознакомиться с экскурсиями в Нижнем Новгороде. Город стоит на месте слияния двух рек – Волги и Оки. В Горьком расположен крупнейший отечественный промышленный гигант – Горьковский автозавод. В 1985 году был запущен метрополитен. Современный город также растет и развивается. В 2016 году здесь был В. В. Путин и положил начало работы нового завода, выпускающего военную продукцию.

Современный город Нижний Новгород – это один из крупнейших промышленных и экономических центров страны. Здесь очень развит речной туризм, поэтому путешественники, делегаты разных стран и бизнесмены ежегодно приезжают сюда для активного отдыха.

Для того чтобы правильно спланировать свое время и все успеть, надо разработать график работ, чтобы можно предварительно все проверить и убедиться в рациональном распределении времени.

Лучшим помощником в данном случае может стать гид. Во-первых, этот специалист очень хорошо знает город и может существенно сократить нерациональное использование свободным временем. Кроме того, при помощи гида можно безошибочно спланировать свое пребывание в Нижнем Новгороде и успеть посетить исторические и культурные центры. Стоимость услуг гида невысока, но эффект, полученный от путешествия по Нижнему Новгороду, трудно описать словами.

Вам непременно надо согласовать маршрут с гидом и обязательно побывать:

  • В Большом Болдине;
  • Прокатиться по трамвайному кольцу;
  • На Большой Покровской улице;
  • Посетить «Старый Нижний»;
  • Увидеть Нижегородский кремль;
  • Посетить Древний Городец;
  • Побывать в Арзамас-городке и многих других местах, которые наилучшим образом опишут местные гиды.

Для того чтобы связаться с гидом, достаточно оставить заявку на сайте, и специалисты выйдут с вами на связь с ближайшее время. Также можно позвонить гиду перед началом командировки. Будучи уверенным в том, что вас уже встретят в Нижнем Новгороде, можно с уверенностью отправляться в путешествие.

 

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 17, 2017 20:07
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