Гильдия продюсеров назвала фильмом года мюзикл «Ла-Ла Ленд»

Также этот мюзикл претендует на «Оскар» в 14 номинациях

Американская Гильдия продюсеров присудила мюзиклу «Ла-Ла Ленд» награду как лучшему фильму года. Об этом пишет портал «Петербургский дневник».

Отметим, что эта картина также претендует на «Оскар» в 14 номинациях. Кроме мюзикла на эту премию претендовали еще десять работ. Речь идет о фильмах «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Ограды», «Дэдпул» и другие.

Награждение прошло в субботу, 28 января, в Калифорнии.