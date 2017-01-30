Гильдия продюсеров назвала фильмом года мюзикл «Ла-Ла Ленд»

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 12:45

Гильдия продюсеров назвала фильмом года мюзикл «Ла-Ла Ленд»

Гильдия продюсеров назвала фильмом года мюзикл "Ла-Ла Ленд"

Также этот мюзикл претендует на «Оскар» в 14 номинациях

Американская Гильдия продюсеров присудила мюзиклу «Ла-Ла Ленд» награду как лучшему фильму года. Об этом пишет портал «Петербургский дневник».

Отметим, что эта картина также претендует на «Оскар»  в 14 номинациях. Кроме мюзикла на эту премию претендовали еще десять работ. Речь идет о фильмах «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Ограды», «Дэдпул» и другие.

Награждение прошло в субботу, 28 января, в Калифорнии.

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Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 12:45
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