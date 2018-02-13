Главная библиотека Алтайского края проведет масштабный фотоконкурс

mavit
Автор: mavit Февраль 13, 2018 23:46

Главная библиотека Алтайского края проведет масштабный фотоконкурс

Главная библиотека Алтайского края проведет масштабный фотоконкурс

Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова в этом году исполняется 130 лет. В честь этого события сотрудники предложили организовать настоящую фотоэкспозицию, но… созданную руками самих читателей.

В библиотеке уверены, что в каждом здании читателями и гостями были сделаны сотни тысяч фотографий. Конечно, основное их количество приходится на последние 47 лет, когда библиотека уже переехала в привычное здание на Молодежной,5. Поэтому у каждого есть возможность принять участие в фотоконкурсе #ЯвШишковке и стать героем одной из иллюстративных выставок, которая навсегда войдет в летопись библиотеки и культуры Алтайского края.

Старт фотоконкурса намечен на 15 февраля, итоги подведут в начале сентября. Они будут подводиться в двух номинациях: «Любители» и «Профессионалы». На конкурс принимаются снимки, как в электронном формате, так и напечатанные на бумаге. Изображение можно прислать на почту biblio-reklama@mail.ru с пометкой «конкурс #ЯвШишковке» и сопроводительными данными (фамилия и имя участника, контактный телефон, подпись к снимку), выставить в социальных сетях (Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте, на своих страницах или в пабликах библиотеки) с хештегом #ЯвШишковке или отправить почтой (принести) прямо в библиотеку: 656038 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5 отдел культурных программ, 3 этаж.

Сама «Шишковка» к своему юбилею уже собрала уникальный архив материалов, связанных с историей создания библиотеки, посвятив ему специальный раздел на сайте и несколько тематических выставок, которые покажут публике в течение года.

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 13, 2018 23:46
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