Главной звездой Дня России в Барнауле станет певица Варвара

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В прошлом году для жителей краевой столицы пела Ирина Дубцова

Известная фолк-певица Варвара выступит в Барнауле на площади Сахарова в День России. В прошлом году для жителей краевой столицы 12 июня выступала Ирина Дубцова.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, большая программа в этот день пройдет на Бирюзовой Катуни. Однако большая площадка будет работать и в Барнауле. Мероприятия пройдут на площади Сахарова.

В 21.00 на сцену выйдет ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого под управлением заслуженной артистки страны Ирины Менялиной. Это один из лучших коллективов Алтайского края, основанный в 1967 году. В основе репертуара – сибирский танец во всем его разнообразии. За годы своего существования ансамбль выступал в крупнейших городах СССР, участвовал в церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80. «Огоньки» побывали с гастролями в Болгарии, Румынии, Венгрии, ФРГ, Италии, Польше, Югославии, Китае и Мальте. В концерте примет участие и Мужской вокальный ансамбль. Он существует в Государственной филармонии Алтайского края с марта 2014 года. Его руководитель – известный на Алтае хормейстер и педагог Александр Афанасьев.

В 21.40 со своей программой выступит заслуженная артистка России Варвара с лихими плясками, трогательными напевами.

Отметим, что согласно данным на сайте praznikus.ru, стоимость приглашения Варвары оценивается примерно в 400 тысяч рублей. Концерт Ирины Дубцовой, по неофициальным данным, в прошлом году в Барнауле стоил около 500 тысяч рублей.

Любопытно, что в ближайшее время певица Варвара выступит на алтайском курорте Яровое. Концерт Варвары в «Причале 42» состоится 11 июня.