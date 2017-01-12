Главный американский фильм года «Ла-Ла Ленд» и другие премьеры недели

Отличная неделя для того, чтобы бросить все и пойти в кинотеатр

Наконец новогодние каникулы прошли, а значит, «Викинг», «Елки», «Кредо убийцы» и другие новогодние картины начинают вытесняться с экранов кинотеатров новыми картинами. На этой неделе в прокат выходит несколько фильмов, которые могут быть интересны разной аудитории. Это, прежде всего, главный американский фильм прошлого года – мюзикл «Ла-Ла Ленд», который порвет всех на «Оскаре», а также новые работы Бена Аффлека и ветерана европейского кинематографа Эмира Кустурицы.

«Ла-Ла Ленд»

Режиссер — Дэмьен Шазелл

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун

После музыкального триллера «Одержимость» Дэмьен Шазелл превратился в главного вундеркинда американского кино. Режиссеру всего 31 год, а он уже без пяти минут триумфатор предстоящей церемонии вручения премии «Оскар». Этот мюзикл — история о романе молодой актрисы и пианиста – оказался лидером по числу выигранных статуэток премии «Золотой глобус» в этом году. Об «Оскаре», о народной любви и успехе у критиков поговорим ближе к самой церемонии. Пока же просто скажем, что «Ла-Ла Ленд» отсылает нас к лучшим образцам Голливуда в жанре мюзикла. В главных ролях тут сыграли восходящие звезды Райан Гослинг и Эмма Стоун, которые уже успели получить свои статуэтки на «Золотом глобусе». Стоун также удостаивалась актерского приза на прошлогоднем Венецианском кинофестивале, где и прошла премьера.

«Закон ночи»

Режиссер — Бен Аффлек

В ролях: Бен Аффлек, Эль Фаннинг

Мало кто помнит, но лауреат премии «Оскар» как сценарист, любимец американской публики Бен Аффлек – отличный режиссер. Например, именно его шпионская лента «Операция Арго» несколько лет назад стала триумфатором на «Оскаре». «Закон ночи» — четвертая работа Аффлека в режиссерском кресле и, похоже, самая слабая, если верить американским критикам.

Действие картины происходит в Америке во времена сухого закона. Главный герой — сын полицейского – зарабатывает бутлегерством, в результате чего оказывается вовлеченным в жизнь криминального мира. Лента довольно слабо стартовала в домашнем прокате. К слову, «Закон ночи» — экранизация романа писателя Денниса Лихейна, написавшего, например, книгу «Остров проклятых», из которой Мартин Скорсезе снял блестящий нео-нуар с Леонардо Ди Каприо.

«По млечному пути»

Режиссер — Эмир Кустурица

В ролях: Эмир Кустурица, Монника Беллуччи

Третий фильм, который нуждается во внимании на этой неделе. Мировая общественность увидела это кино еще на Венецианском фестивале, где его номинировали на «Золотого льва» как лучший фильм. Фильм рассказывает историю любви, которая происходит в период Боснийской войны, но, конечно, такое куцее описание вряд ли даст полное представление о том, что снял Кустурица. Будет и война, правда, ей отведено не центральное значение, и любовный треугольник, и удивительно красивая природа, а еще чудеса, ведь фильм, как значится в трейлере, основан на реальных событиях и бурных фантазиях.