Главный редактор «Алтайской правды» награжден юбилейной медалью
Юбилейную медаль Алтайского края, в связи с 80-летием региона, получил главный редактор газеты «Алтайская правда» Генри Роор. Церемония награждения состоялась 26 октября в рамках конференции краевого Союза журналистов.
Кроме того, были награждены ветераны журналистики Виктор Синолиц, Галина Соколова и Виталий Дешевых. Награду, учрежденную губернатором Александром Карлиным, вручил начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк.
В этот же день медали получили и представители других региональных средств массовой информации: главный редактор редакции интернет-сайтов Издательского дома «Регион» Ольга Комиссарова, шеф-редактор редакции тематических программ общедоступного краевого телеканала «Катунь 24» Владимир Токмаков.
Также в рамках конференции избрали семь делегатов для участия в съезде Союза журналистов России, который состоится в Москве 25 ноября. Мероприятие проходит раз в пять лет, на нем избирают новый состав секретариата и председателя, которые руководят работой одной из крупнейших профессиональных организаций.
О награде:
Юбилейная медаль Алтайского края учреждена в честь празднования 80-летия региона. Ее вручают за заслуги, связанные с развитием региона, достижениями в государственной, социально-культурной, общественной деятельности.
Награда изготовлена из латуни с применением частичного золочения и серебрения деталей. В честь юбилея Алтайского края в этом году медалью наградят около двух тысяч тружеников и общественников различных отраслей.
Фото: Михаил Литвинов
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