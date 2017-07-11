Главный режиссер появится у Молодежного театра Алтая

Александр
Автор: Александр Июль 11, 2017 17:45

Главный режиссер появится у Молодежного театра Алтая

Главный режиссер появится у Молодежного театра Алтая

В МТА рассказали, кто займет должность главного режиссера Молодежного театра Алтая

В Молодежном театре Алтая появится главный режиссер, эту должность займет Денис Малютин. Ранее он был в жюри Второго Всероссийского театрального фестиваля имени Золотухина, а также поставил в МТА спектакль «Бальзаминов. ЖенитьБЫ», премьера которого состоялась 30 мая 2017 года.

Более подробную информацию в театре дадут 1 августа, когда артисты вернутся из отпусков. Дирекция планирует представить нового главного режиссера и озвучить планы театра на сборе труппы.

«Всех новых лиц мы представим первого августа. Тогда же режиссер расскажет о дальнейших планах и своем видении театра», — прокомментировала Amic.ru директор МТА Ирина Лысковец.

Ранее с 2014 года по 2016 Денис Малютин был главным режиссером Театра драмы имени Веры Комиссаржевской Уссурийского городского округа. В течение 14 лет трудился артистом в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус». За время работы он сыграл более 50 ролей и поставил такие спектакли как «Art» Ясмины Реза, «Дурочка» Лопе де Вега, «Маскарад» Михаила Лермонтова,»Земля Эльзы» Ярославы Пулинович и другие.

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Александр
Автор: Александр Июль 11, 2017 17:45
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