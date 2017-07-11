Главный режиссер появится у Молодежного театра Алтая
В МТА рассказали, кто займет должность главного режиссера Молодежного театра Алтая
В Молодежном театре Алтая появится главный режиссер, эту должность займет Денис Малютин. Ранее он был в жюри Второго Всероссийского театрального фестиваля имени Золотухина, а также поставил в МТА спектакль «Бальзаминов. ЖенитьБЫ», премьера которого состоялась 30 мая 2017 года.
Более подробную информацию в театре дадут 1 августа, когда артисты вернутся из отпусков. Дирекция планирует представить нового главного режиссера и озвучить планы театра на сборе труппы.
«Всех новых лиц мы представим первого августа. Тогда же режиссер расскажет о дальнейших планах и своем видении театра», — прокомментировала Amic.ru директор МТА Ирина Лысковец.
Ранее с 2014 года по 2016 Денис Малютин был главным режиссером Театра драмы имени Веры Комиссаржевской Уссурийского городского округа. В течение 14 лет трудился артистом в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус». За время работы он сыграл более 50 ролей и поставил такие спектакли как «Art» Ясмины Реза, «Дурочка» Лопе де Вега, «Маскарад» Михаила Лермонтова,»Земля Эльзы» Ярославы Пулинович и другие.
Читайте также
- Бийчане приглашаются на концерт из цикла «Штрихи к портрету» 0
- В Бийском краеведческом музее готовят выставку об истории создания города 0
- Мэл Гибсон может снять вторую часть «Отряда самоубийц» 0
- В столице Алтайского края пройдет благотворительный концерт команд КВН «Мир для друзей» 0
- Райкин объяснил свою цитату о «некрофильском государстве» 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий