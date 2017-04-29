Голливудский актер, сыгравший в «Чуде», покончил с собой

Александр
Автор: Александр Апрель 29, 2017 21:45

Голливудский актер, сыгравший в «Чуде», покончил с собой

Голливудский актер, сыгравший в "Чуде", покончил с собой

Актер был найден с огнестрельным ранением головы в машине

Голливудский актер Майкл Мантенуто покончил с собой в США в собственной машине, пишет «Лайф».

Полиция нашла тело актера с огнестрельным ранением головы. Пока неизвестны причины, по которым он решил свести счеты  с жизнью.

Майкл Мантенуто запомнился зрителям по роли  Джека О’Каллахана в «Чуде» студии «Дисней». Эта картина рассказала  о подготовке и выступлении хоккейной команды США в 1980 году. Речь идёт об известном матче между СССР и США на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Потом этот матч назвали «чудом на льду». 

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Александр
Автор: Александр Апрель 29, 2017 21:45
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