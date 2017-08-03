Голос и лицо «Металлики»: интересные факты о неподражаемом Джеймсе Хэтфилде

Александр
Автор: Александр Август 3, 2017 05:46

Голос и лицо «Металлики»: интересные факты о неподражаемом Джеймсе Хэтфилде

Голос и лицо "Металлики": интересные факты о неподражаемом Джеймсе Хэтфилде

Лидеру легендарной рок-банды 3 августа исполняется 54 года

Лицо и голос одной из самых узнаваемых рок-групп всех времен и народов – «Металлика» – Джеймс Хэтфилд отмечает 3 августа свой 54-й день рождения.

Вокалист, гитарист, актер, продюсер и даже режиссер – в каких только ипостасях мир не видел этого парня. Впрочем, главный его образ остается неизменным с того самого момента, как он вместе со своими партнерами по музыкальному коллективу ворвался в мировой шоу-бизнес с гитарой наперевес, хищным оскалом и рычащим голосом.

В день рождения великого музыканта портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов из жизни Хэтфилда.

  • Отец и мать Джеймса были последователями религиозного движения «Христианская наука» Мэри Бэйкер Эдди, и значительная часть жизни музыканта была связана с религией;
  • В детстве музыканту пришлось несладко – когда ему было  13 лет, из семьи ушел его отец, а когда Джеймсу было 16, умерла его мать;
  • Заниматься музыкой Хэтфилд начал в девять лет. Его первым музыкальным инструментом было фортепиано, затем он начал играть на барабанах и только потом перешел к гитаре;
  • В 1992 году во время выступления на Олимпийском стадионе Монреаля Джеймс получил очень сильные ожоги. Он прошел над пиротехническим оборудованием в тот момент, когда оно сработало. В результате столб пламени высотой четыре метра опалил его с левой стороны;
  • Вне музыкальной жизни Хэтфилд увлекается охотой, коллекционированием редких гитар, разведением пчёл, катанием на скейтборде, сноуборде, а также любит поработать в гараже;
  • Есть версия, что название своей группы Джеймс Хэтфилд «одолжил» у знакомого, который намеревался выпускать рок-журнал Metallica;
  • Хэтфилд принципиально не занимается финансовой стороной жизни своей группы. Эту задачу выполняет барабанщик Ларс Ульрих;
  • Одна из главных рок-баллад в истории – Nothing Else Matters – родилась у Хэтфилда при очень прозаичных обстоятельствах.  Начинается она с перебора аккорда ми-минор на открытых первой, второй, третьей и шестой струнах. Эту мелодию Джеймс начал наигрывать, когда говорил по телефону и одна рука, зажимающая струны, была занята трубкой. В итоге перебор на открытых струнах и стал началом этой легендарной песни;
  • Джеймс Хэтфилд принципиально придерживается такой политики – не говорить публично о политике;
  • В начале 2000-х Хэтфилд прошел длительный курс реабилитации от алкоголизма.

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Александр
Автор: Александр Август 3, 2017 05:46
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