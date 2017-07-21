Гости «Шукшинских дней» рассказали о голливудском заговоре и «нашем» кино

«Национальному кино не дадут развиваться, оно будет только американское»: продюсер Алексей Петрухин и о будущем российского кино

В рамках Шукшинского кинофестиваля Барнаул посетили известные кинематографисты, в команде которых были актер, режиссер, сценарист, писатель, продюсер корпорации «Русская Фильм Группа» Алексей Петрухин и актриса, режиссер Ксения Баскакова, представлявшая на Шукшинском кинофестивале свою картину «Птица». В среду, 19 июля, они побывали в эфире радио «Эхо Москвы в Барнауле» на программе «Тема дня». Основной темой беседы стал российский кинематограф. Почему отечественное кино не попадает в кинотеатры, кто стоит за плохими отзывами о новых русских фильмах и почему в Китае скоро будут снимать лучше, чем в России — Amic.ru публикует самые интересные моменты интервью.

Корреспондент: Алексей Алексеевич, одной их ваших основных задач на фестивале стало участие в питчинге молодых кинематографистов. Расскажите, что из себя представляет это мероприятие и может ли оно дать какие-то практические плоды участникам

Алексей Петрухин: Питчинг — это новое слово, которое вживается в нашу действительность. По сути, это презентация, защита проектов, сценариев, разработок, идей. Дебютанты приходят и показывают свой проект, тем самым давая ему дорогу в жизнь. Заявок прислали огромное количество, а комиссия отобрала десять самых интересных, которые мы смотрели, обсуждали, проводили мозговой штурм и по итогам выбирали проекты, которые нам понравились. Хотя судить трудно: есть метр полный, короткий, документальное кино, анимационное… Поэтому мы оценивали степень подготовки проекта, реальность реализации, характер направленности — социальный он или коммерческий. За прошедший год наша команда поддержала около 10 проектов. Какие-то профинансировала, какие-то большие и высокобюджетные взяла в работу.

Корр.: Ксения Валерьевна, а вы с чем приехали в Барнаул? О чем ваша картина, которую вы представили на фестивале?

Ксения Баскакова: Я привезла картину «Птица». Мы сняли ее год назад, после чего у нее была бурная фестивальная жизнь. На Шукшинский фестиваль нас тоже выбрали, это очень здорово. Главную роль в фильме сыграл Иван Охлобыстин. Гарик Сукачев был в эпизодической роли. Но это очень яркий эпизод, который всем очень нравится. По сути, это история о дружбе.

Корр.: Ксения Валерьевна и Алексей Алексеевич, вы оба часто бываете на фестивалях. Расскажите, что сейчас представляет собой фестивальное кино и кто им занимается. Можно ли сказать, что это прерогатива в большей степени молодых, начинающих режиссеров?

К.Б.: Нельзя так разделять. В фестивальной программе можно встретить и молодых кинематографистов, и опытных. У кого-то дебют, а кто-то снимает в миллионный раз. Каждый фестиваль компонует свою программу, исходя из каких-то взглядов, тут нет возрастных ограничений. Программу Шукшинского кинофестиваля я посмотрела — она очень достойная. И хорошо, что у зрителей будет возможность посмотреть такое большое количество качественных картин.

Корр.: А насколько отличаются картины, которые снимаются в провинции, от тех, что создаются в Москве и Санкт-Петербурге?

А.П.: Отличаются сильно. Что касается фестивалей, сейчас тенденция меняется в положительную сторону: фестивали и кино в целом обретают свою первоначальную значимость и задачу. Кино должно в первую очередь объединять, образовывать и вдохновлять. Но за 15 лет после развала Союза (СССР — прим.редакции) всю нашу молодежную аудиторию склонили к фильмам, которые можно назвать словами «сними о своей стране как можно хуже». И чем хуже ты снимешь, тем больше у тебя будет шансов дойти до наград.

Сейчас все это меняется, кино становится очень заряжающим, и это чувствуется. А все начинается с регионов — как в поговорке: чистый двор — чистая улица — чистый город — чистая страна, так же и кино в регионах. Оно, самобытное и снятое на энтузиазме, начинает развиваться. Можно взять Якутию или Бурятию — это такая самодостаточная киноиндустрия: в Якутии 28 кинотеатров, там снимают фильмы за 1 млн рублей, прокатывают их за пять, семь. Но якуты как делают: они приходят в кинотеатр и сначала выбирают свое кино, а уж если они его смотрели, тогда идут на другое. И таким образом якутское кино поднимается, ему становится уже тесно, и оно переходит на новый качественный уровень. Да, не хватает где-то знаний, денег, но это все преодолимо. Так же и Бурятия, там тоже сделали первые шаги, «Эластико» выпустили, не важно, удачно это или нет, для региона это очень достойно. У фильма был прокат, государственная поддержка.

Корр.: Вот как раз если затронуть тему отечественного кино. В 2016 году кинотеатры обязали определенную долю проката отдавать под российские фильмы. Такая мера поддержки себя оправдала?

А.П.: Это самая больная тема. Конечно, такая поддержка нужна: кино — это самое проникающее СМИ, которое вообще существует, в плане формирования общественного мнения. Киноиндустрию держат, это уже такая огромная стена, через которую не перелезть, это не пессимизм, это факт. Поздно бороться, все продано, и несколько поколений выросло на определенном мнении. Что-либо поменять будет трудно, но свое делать нужно. Я сейчас даже не про коммерцию говорю, а про политику, мировоззрение — с помощью кино воспитываются поколения. Это такая пропаганда!

А кинотеатры — то место, где смотрят кино, это емкость рынка, которая позволяет тебе кино прокатывать, монетизировать, от чего фильмы становятся лучше. В Китае люди снимают кино за три-пять млн, прокатывают за 280 млн. Соответственно, следующая картина станет сильнее и лучше. У них таким образом качество картин растет, и в течение пары лет мы увидим совсем другое китайское кино. А у нас такого нет: все киносеансы заняты голливудскими картинами, а время, в которое нет блокбастеров, занято фильмами категории В и С, которые в Америке даже не выходят. Поэтому времени для сеансов, чтобы пойти посмотреть «Птицу» Ксении Баскаковой, просто нет.

У нас 1,7 тыс. кинотеатров, это вообще смешно! Это небольшой район Пекина. В СССР было 29,5 тысяч кинотеатров, а вместе с домами культуры экранов было 320 тысяч, а сейчас — 4,5 тысячи. В Китае 46 тыс. кинотеатров сейчас, а к концу года будет 50. В Америке 42,5 тысячи. У нас такой крохотный рынок, а кинотеатры полностью контролируются американскими менеджерами. Поэтому Минкульт принял правильное решение субсидировать кинотеатры, при условии, что 50 процентов будет отдано российскому кино. Другое дело, что не хватает этого российского кино.

Корр.: Статистику вы не подводили, конечно, но по вашим ощущениям, сколько проектов доходит до стадии вложения в них денег?

А.П.: Это маленький процент. Прежде чем финансировать, давать субсидии, нужно сначала рынок сделать. Если у нас будет 10 тысяч экранов, то инвесторы будут в очереди стоять, как это происходит в Китае. Там уже выбирают качество инвесторов, качество денег, а не ищут средства с мучениями. Особенно если проект коммерческий и понятный, то никакой проблемы получить инвестиции нет, так как все окупится.

А у нас не так, мы даже не говорим о том, сможем ли мы заработать, мы говорим о том, как бы нам хотя бы окупить фильм. Поэтому кино без государственной поддержки вообще задохнется. Простой зритель, который в интернете пишет «научитесь снимать кино, сделайте его конкурентоспособным», делает это от непонимания процессов. Это тогда каждый из нас должен быть меценатом.

Телевизионного рынка в России тоже не существует. В Америке 140 каналов борются за контент, даже в той же Великобритании около 70 каналов, и все конкурируют за контент.

Корр.: Мало кто понимает, как вообще снимается кино и сколько приходится преодолеть, чтобы картина вышла на большой экран. Ксения Валерьевна, расскажите об этом процессе поподробнее.

К.Б.: Много кругов ада нужно пройти. Как было со мной: когда дали сценарий, я поняла, что его нужно переделывать, он устарел и не про то, хотя идея мне была интересна. Другая сложность — защита в Минкульте. 20 млн рублей, которые мы в итоге получили, людям, далеким от кино, кажутся огромной суммой. На самом деле ее нужно разделить примерно на 150 человек, которые у тебя работают. Дальше ты борешься с артистами, которые иногда тебя просто не слышат. У меня дебют, и я женщина, и с первого раза меня не все воспринимали. Я рада, что у меня с Ваней (Иван Охлобыстин — прим. ред.) сложились такие теплые отношения, он где-то на второй день понял, что мы с ним делаем кино, что это не отмазка, не отмывка, а то, что мы работаем над классной историей и вкладываем в нее все свои силы и душу. Дальше ты начинаешь бегать и доказывать, что твоя картина неплоха. Обязательно найдутся люди, как, например, прекрасные блогеры, которые начнут на тебе отрываться и показывать уровень своего интеллекта. Любой начинающий режиссер сталкивается с тем, что ему говорят, что смотреть это нельзя. И ты носишься как раненая рысь и пытаешься всем доказать, что картина хороша, а ты не идиот. В итоге в какой-то момент появляются люди, которые могут уже оценить ленту по достоинству. Так получилось у меня. Когда нашлись те, кто сказал, что фильм действительно неплох, началась какая-то хорошая фестивальная история. Мы много где ее представляли, получали награды за границей. И это важно не для того, чтобы мои амбиции потешить, а чтобы людям, которые трудились над картиной, показать, что она чего-то стоила и работа была не напрасна.

А.П.: Я добавлю как продюсер: снять кино — это самое простое в данной цепочке. Самое сложное — выпустить фильм, дойти с ним до зрителя, монетизировать, окупить. Причем не в смысле «заработать», а просто покрыть затраты, чтобы заняться новым проектом. Это трудный путь. Когда ты снял кино, ты думаешь: ну все, сейчас его будут все смотреть, критиковать или хвалить. А его никто не смотрит, только критикуют, прием не глядя. И люди заходят на известные порталы, а там одно и то же, что кино это плохое, а сами не смотрят.

Корр.: А когда ситуация изменится и над российским кино перестанут иронизировать?

А.П.: Кино — это мощнейшее СМИ, которое формирует общественное мнение на ту или иную проблематику. Вот есть война во Вьетнаме, значит, нужно показать, что американцы спасают мир. И мы выросли на этих фильмах. И никто не задумывается, что вьетнамцы спасали свои деревни, семьи. Сейчас наверняка выйдет фильм про Луганск, Донецк, Крым — это такие вещи, которые помогают держать общество в определенном направлении, за этим стоят определенные кланы.

Национальному кинематографу не дадут развиваться, и не только в России. Кино будет только американское. Возвращаясь к комментариям. Для того, чтобы не дать фильму стать успешным, не нужно держать армию из блогеров, можно сидеть в Голливуде в простом кабинете и писать отзывы на ключевых кинопорталах, которые еще нужно разобраться кому принадлежат.

Выходит фильм «Защитники» — это первое наше кино про супергероев. Мы не будем говорить про недостатки, графику, режиссуру — это все субъективно, мне лично картина понравилась. А многие, даже не посмотрев его, утверждают, что оно плохое. И тут нужно понять, кто стоит за плохими отзывами и комментариями. Есть профессия киноведа, и когда критика конструктивна, это позитивная вещь. Ты говоришь о теме, о том, что хотел сказать режиссер. А здесь совсем другое. Многие скажут, что я опять заговорил о теории заговора, но кино не развивается на самом деле. Хорошо, что сейчас поменялась тенденция: мне десять лет назад присылали сценарии с пометкой «На Оскар», и я знал, что кино будет про проституток, ментов-оборотней и прочее. Сейчас — нет, сейчас приходят философские работы, коммерческие, ты смотришь и видишь, как все меняется. Обратите внимание на программу Шукшинского кинофестиваля, тут один слоган какой и картины подбираются соответствующие. Я посмотрел на выступление губернатора, настолько он в теме кино и вышел не с заготовленной речью, а от себя говорил, искренне, с пониманием — это дорогого стоит.

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