Гости «Шукшинских дней» в Сростках смогут проверить свое здоровье

Александр
Автор: Александр Июль 23, 2017 17:46

Гости «Шукшинских дней» в Сростках смогут проверить свое здоровье

Гости "Шукшинских дней" в Сростках смогут проверить свое здоровье

Центр здоровья будет работать 22 июля с 9 до 16 часов на центральной площади села Сростки

В субботу, 22 июля, во время проведения фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в Сростках традиционно будет работать мобильный Центр здоровья Бийского отделения Краевого центра медицинской профилактики, сообщается на официальном сайте Алтайского края. 

Участники и гости праздника смогут пройти профилактическое обследование: узнать свой вес, биологический возраст легких, уровень артериального давления, уровень сахара и холестерина в крови. Это позволит выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение). По окончании обследования врач даст рекомендации по здоровому образу жизни.

В прошлом году более 150 участников фестиваля в Сростках прошли профилактический осмотр у специалистов Центра здоровья, сообщает министерство здравоохранения Алтайского края.

Центр здоровья будет работать 22 июля с 9 до 16 часов на центральной площади села Сростки.

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Александр
Автор: Александр Июль 23, 2017 17:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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