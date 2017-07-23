Гости «Шукшинских дней» в Сростках смогут проверить свое здоровье

Центр здоровья будет работать 22 июля с 9 до 16 часов на центральной площади села Сростки

В субботу, 22 июля, во время проведения фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в Сростках традиционно будет работать мобильный Центр здоровья Бийского отделения Краевого центра медицинской профилактики, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Участники и гости праздника смогут пройти профилактическое обследование: узнать свой вес, биологический возраст легких, уровень артериального давления, уровень сахара и холестерина в крови. Это позволит выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение). По окончании обследования врач даст рекомендации по здоровому образу жизни.

В прошлом году более 150 участников фестиваля в Сростках прошли профилактический осмотр у специалистов Центра здоровья, сообщает министерство здравоохранения Алтайского края.

Центр здоровья будет работать 22 июля с 9 до 16 часов на центральной площади села Сростки.