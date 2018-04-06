Готовность Затона к паводку проверил Сергей Дугин





Мэр Барнаула Сергей Дугин в пятницу, 6 апреля, провел в микрорайоне Затон первое выездное заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод весной-летом 2018 года. Он отметил, что вода в Оби в этом году достигнет 6 метров. Подтопление участков и домов в Затоне неизбежно. Может быть подтоплен также поселок Ильича и центр Барнаула.

«Наша цель – минимизировать вред от подтопления для жителей Барнаула, их участков и домов, обеспечить граждан медикаментами, продуктами первой необходимости, плавсредствами, защитить их имущество от ущерба», – подчеркнул глава города.

Как стало известно на заседании, в Затоне прошла ревизия систем оповещения. На четырех информационных стендах фиксируется вода в реке. Прошла сверка домовых книг местных жителей, уточнили списки граждан. В Затоне зарегистрировано 2312 человек, а проживает 2390. Специалисты проверили информацию о наличии домашних животных, определили, куда их эвакуировать – сделаны неподтопляемые загоны. Сельскохозяйственных животных эвакуируют в Первомайский район.

С судоходными компаниями заключили договоры о возможности эвакуации жителей по водному пути. Их помощь понадобится, если вода достигнет отметки 5,80, и дороги будут подтоплены. У самих жителей есть 372 лодки.

Магазины подготовили запас продуктов и товаров первой необходимости. Рабочие отсыпали низменные места на территории микрорайона. В поликлинике запаслись медикаментами, подготовили места в дневном стационаре, сообщает официальный сайт Барнаула.

Фото: barnaul.org.