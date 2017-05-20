Группа «Аффинаж», играющая шансон, рок и фолк, даст концерт в Барнауле

Александр
Автор: Александр Май 20, 2017 11:45

Группа «Аффинаж», играющая шансон, рок и фолк, даст концерт в Барнауле

Группа "Аффинаж", играющая шансон, рок и фолк, даст концерт в Барнауле

Музыканты представят в краевой столице свой новый альбом «Сделай Море»
Группа "Аффинаж", играющая шансон, рок и фолк, даст концерт в Барнауле

Самая необычная группа России снова приезжает в Барнаул. «Аффинаж» – это синематографичный нуар-шансон, притворяющийся то поп-роком, то дарк-фолком: баян, тромбон, акустическая гитара и укулеле, хитроумные басовые партии, вокал, срывающийся с шепота на крик. Концерт состоится 19 мая в клубе «Гараж» (Георгия Исакова, 149а). Начало в 19:00.

«Представьте, что Блок с Ахматовой создали рок-группу, чтобы играть городские романсы и выступать в башне Иванова – а плакать хочется вам», — говорят организаторы концерта.

На концерте «Аффинаж» представит результат кропотливой и продолжительной работы – свой четвертый студийный альбом «Сделай Море». Альбом записывался в легендарной студии «Добролет», из которой вышли в свет знаковые записи, составившие золотой фонд отечественной рок-музыки. Кроме того, в краевой столице команда отметит свое пятилетие. За этот срок компания друзей, получающих удовольствие от совместного музицирования, превратилась в один из самых самобытных русских коллективов с внушительной дискографией и армией преданных поклонников. Песни «Аффинажа» звучат по радио, группа постоянно и успешно гастролирует по городам России, неизменно собирая полные залы, выступает на важных музыкальных фестивалях, таких как «Дикая Мята», «Троица», «СтереоЛето».

Все подробности можно узнать в группе мероприятия.

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Александр
Автор: Александр Май 20, 2017 11:45
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