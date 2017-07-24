Группа Linkin Park отменила турне из-за смерти Честера Беннингтона

Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 21:45

Группа Linkin Park отменила турне из-за смерти Честера Беннингтона

Группа Linkin Park отменила турне из-за смерти Честера Беннингтона

Тур должен был стартовать 27 июля

Известная рок-группа Linkin Park отменила турне в поддержку свежего альбома в связи со смертью вокалиста Честера Беннингтона. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт промоутерской компании Live Nation.

В сообщении сказано, что североамериканская часть тура в поддержку альбома One More Light отменяется. Купившие билеты зрители могут получить компенсацию в кассах продажи. 

«Наши мысли — с теми, кого это коснулось», — цитирует канал твит компании.

Подчеркивается, что тур по Канаде и Соединенным Штатам должен был стартовать в четверг, 27 июля. Предполагалось, что группа даст около 30 концертов.

Напомним, тело Беннингтона нашли в его доме в Калифорнии 20 июля. Предварительно установлено, что 41-летний музыкант покончил с собой.

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Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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