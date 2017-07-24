Группа Linkin Park отменила турне из-за смерти Честера Беннингтона

Тур должен был стартовать 27 июля
Известная рок-группа Linkin Park отменила турне в поддержку свежего альбома в связи со смертью вокалиста Честера Беннингтона. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт промоутерской компании Live Nation.
В сообщении сказано, что североамериканская часть тура в поддержку альбома One More Light отменяется. Купившие билеты зрители могут получить компенсацию в кассах продажи.
«Наши мысли — с теми, кого это коснулось», — цитирует канал твит компании.
Подчеркивается, что тур по Канаде и Соединенным Штатам должен был стартовать в четверг, 27 июля. Предполагалось, что группа даст около 30 концертов.
Напомним, тело Беннингтона нашли в его доме в Калифорнии 20 июля. Предварительно установлено, что 41-летний музыкант покончил с собой.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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