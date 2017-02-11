Группа Lumen презентует в Барнауле новый альбом «Хроника бешеных дней»

Команда выступит с большим концертом, на котором исполнит новые композиции и свои легендарные песни



Весной Барнаул ждет большой сольный концерт от группы Lumen. 27 апреля ребята выступят в клубе «Фараон» и презентуют альбом «Хроника бешеных дней», а также исполнят лучшие песни за всю историю коллектива.

Напомним, что команда появилась в Уфе 19 лет назад и за это время обросла большой армией поклонников.

Мероприятие начнется в 20:00, а всю подробную информацию можно узнать из новостей группы концерта.