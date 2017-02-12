Группа «Сплин» 21 февраля представит свой новый альбом в Барнауле

Легендарная группа «Сплин» поделится с барнаульцами «Ключом к шифру»
Легендарная рок-группа «Сплин» 21 февраля представит барнаульцам свой новый альбом «Ключ к шифру». Как рассказывают организаторы, это 15 песен, записанных на собственной студии команды в Санкт-Петербурге в атмосфере максимального комфорта.
«Ключ к шифру» – это 55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине. Лидер группы «Сплин» Александр Васильев считает, что каждая песня – это зашифрованное сообщение. Посторонний человек ничего не поймёт. Но тот, кому эта песня понравилась и запомнилась, должен знать, что и у него есть ключ к шифру», – рассказывают в концертном агентстве «Лига-Арт».
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