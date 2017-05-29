Группу «Иванушки International» не пустили на Украину

Возможно, это произошло из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на турнир по хоккею

Украина закрыла въезд на свою территорию для участников российской поп-группы «Иванушки International», рассказал в интервью газете «Комсомольская правда» Андрей Григорьев-Аполлонов.

«Искренне огорчены!» — отметил исполнитель. По его словам, группа не давала концерты ни в Крыму, ни на Украине с того момента, как полуостров вновь стал территорией России.

Григорьев-Аполлонов предположил, что запрет мог произойти из-за участника группы Кирилла Андреева. Он посещал Ялту на спортивный турнир по хоккею.

Певец рассказал, что въезде в страну музыкантов «Иванушек International» идентифицировали «как единое целое».