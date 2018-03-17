Группу «Звери» пригласят на День города в Заринск

На День города в Заринске, который традиционно отмечают в День Металлурга 15 июля, хотят пригласить группу «Звери». На градообразующем предприятии прошло голосование. И большинство сотрудников выбрали именно этот музыкальный коллектив.
О том, что «Зверей» пригласят в Заринск на главный городской праздник, сообщает портал Amic.ru. Во время голосования на предприятии сотрудники называли тех звезд, которых они хотели бы видеть на празднике.
Отметим, жителей Заринска каждый год на День города радуют интересные исполнители. В прошлом году перед ними выступала группа «Руки вверх». Приезжали также группа «Лейся песня», Владимир Кузьмин. В позапрошлом году Заринск посетил Дима Билан.
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