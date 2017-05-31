«Грусть-тоска»: барнаулец показал, как выглядит внутри здание «Сказки»

Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 23:45

Пост с фотографиями разместил в соцсетях Егор Галкин

Житель Барнаула Егор Галкин разместил на своей странице в социальной сети Facebook фотографии того, как выглядит сейчас изнутри старый театр кукол «Сказка», который в ближайшее время будет снесен, а на его месте построят новый культурный объект.

«Уже давно хотел посмотреть на то, что сейчас происходит в здании театра кукол «Сказка». Небольшой фотоотчет», — прокомментировал свой пост Егор Галкин.

Отметим, что в комментариях под фотографиями пользователи пишут, что это очень грустное зрелище.

«Грусть-тоска», — написала девушка, увидевшая фотографии.

Отметим, что театр кукол «Сказка» в центре Барнаула будет снесен уже летом 2017 года. На его месте в ближайшие несколько лет появится новое современное здание, рассчитанное на 200 человек, стоимостью 300 миллионов рублей. Долгое время помещение театра находилось в аварийном состоянии, поэтому артисты вынуждены были проводить спектакли в ДК «Моторостроителей».

Осенью на время строительства «Сказка» переедет на новое место. Речь идет о здании бывшего кинотеатра «Родина», который был закрыт в январе 2017 года. Несмотря на то, что требуется большая работа по переоборудованию новой площадки к техническим параметрам, отвечающим специфике театра кукол, переезд открывает для театра новые перспективы творческого развития. По словам директора театра кукол Надежды Васильевой, временное размещение театра в здании бывшего кинотеатра «Родина» позволит улучшить качество работы и создаст благоприятные условия для творчества.

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Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 23:45
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