Губернатор Александр Карлин поручил восстановить «Дом афганцев» после пожара

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Дом интернационального движения, сильно пострадавший при пожаре в Барнауле, будет восстановлен. Поручение об этом на оперативном совещании 12 февраля дал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Здание представляет ценность, так как именно в нем находился военно-патриотический отдел — филиал Алтайского государственного краеведческого музея.

В пресс-службе губернатора рассказали, что Александр Карлин особенно подчеркнул, что: «Мы должны принять экстренные меры, чтобы максимально быстро восстановить здание. В первую очередь необходимо восстановить кровлю, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания и повреждение его конструкций. После неотложных работ, на втором этапе, будем выполнять полный цикл работ по восстановлению здания филиала Краеведческого музея. Особое внимание управление по культуре и архивному делу должно обратить на инвентаризацию всех фондов, которые были в здании. Необходимо понять, что повреждено, и принять исчерпывающие меры для того, чтобы восстановить утраченное».

Заместитель председателя правительства края Андрей Щукин заверил главу региона, что оперативные службы отреагировали своевременно, практически все музейные ценности вывезли вовремя. Экспонаты находятся в основном здании Государственного краеведческого музея (Барнаул, улица Ползунова, 39).

В свою очередь губернатор поручил правительству края безотлагательно организовать комплексное обследование здания филиала музея, определить характер и степень повреждений, а также тактику работ по восстановлению здания. Заключение о стоимости восстановительных работ в течение недели должны дать специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия и регионального Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Краевому Министерству финансов поручено предусмотреть финансирование этих работ.

Пока ведутся восстановительные работы, будет организовано временное размещение экспозиции военно-исторического отдела Государственного краеведческого музея. Несмотря на это, посетители смогут увидеть максимальное количество экспонатов.

Помимо дома интернационального движения, Карлин попросил обратить внимание и на другие исторически значимые объекты, пострадавшие от пожаров в последнее время. «Это вызывает напряжение у общественности и не красит наш город», — считает он.