Губернатор Александр Карлин: Выборы показали возросшую консолидацию общества

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Выборы президента России 18 марта 2018 года показали возросшую консолидацию общества. «Мы будем и впредь работать в тесном взаимодействии государства, бизнеса и гражданского общества по решению вопросов развития Алтайского края», — заявил губернатор Александр Карлин сегодня, 19 марта, на оперативном совещании в правительстве региона.

Глава региона отметил, что в крае выборы прошли на высоком организационном уровне. Для избирателей были созданы все условия. «Голосование на всех 1831 избирательном участке прошло в строгом соответствии с законодательством и соблюдением всех необходимых процедур. Выборы проходили в условиях конкуренции, транспарентности, обеспечивался необходимый контроль», — цитирует пресс-служба губернатора слова Александра Карлина.

На избирательных участках 18 марта работали 2798 наблюдателей. Также контроль на избирательных участках обеспечивали 2128 членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

«На выборах президента России беспрецедентно большим было участие иностранных наблюдателей. В крае работали 28 иностранных наблюдателей, из них 20 — от структур ОБСЕ. Работали и представители стран Содружества Независимых Государств. Наблюдателями не было выявлено сколько-нибудь значимых нарушений закона», — сообщил губернатор.

Александр Карлин также отметил возросшую активность жителей края по сравнению с показателями предыдущих кампаний по выборам президента в 2008 и 2012 годах. Так, существенно выросли явка и число голосов избирателей за избранного кандидата.

«18 марта эти показатели составили 65,4% и 64,7%. Данные предварительные, но получены по итогам обработки всех 100% бюллетеней. Хотел бы поблагодарить за активную, добросовестную, ответственную работу всех жителей края», — подчеркнул Александр Карлин.

Губернатор призвал членов правительства региона максимально сосредоточить усилия на решении задач, которые сформулированы в программе основного кандидата, победившего на выборах, — Владимира Путина.