Губернаторские елки пройдут в Алтайском крае с 23 по 30 декабря

Главная елка Алтайского края традиционно будет проходить в Алтайском краевом театре драмы с 23 по 30 декабря. Ее посетят более 11 тыс. учащихся 1-4 классов.
Детям покажут театрализованное представление «Волшебная кисть Деда Мороза» по повести В. Витковича и Г. Ягдфельда «Сказка о малярной кисти». Всего пройдет 16 новогодних спектаклей.
Также для школьников Барнаула спектакли пройдут во Дворце зрелищ и спорта. А с 20 по 30 декабря новогодний праздник будет организован в Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Новоалтайске, Ключевском районе. Участие в нем примут дети из близлежащих районов, сообщили в Минобрнауки края.
На елках всем младшеклассникам и школьникам, нуждающиеся в социальной поддержке, вручат новогодние подарки от губернатора Алтайского края Александра Карлина. В составе сладких презентов — только шоколадные конфеты, суфле в шоколаде и традиционный шоколадный батончик.
Фото из архива
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Светлана
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тимур
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