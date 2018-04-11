Гуманитарную помощь доставили в Шипуновский район, пострадавший от паводка

В Шипуновский район Алтайского края, пострадавший от паводка, 9 апреля доставили гуманитарную помощь от Алтайского краевого отделения Российского детского фонда. Был организован выезд в село Тугозвоново для оказания адресной помощи семьям.

Семь семей получили постельные принадлежности и средства личной гигиены. Ранее представители соцзащиты узнали, кто нуждается в матрасах, подушках, одеялах, постельном белье.

«Жители села выражают благодарность за внимание к их непростой жизненной ситуации», – говорится в сообщении Минтрудсоцзащиты региона.

В крае продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим от паводка. В пункты сборы гуманитарной помощи постоянно поступают наборы пастельных принадлежностей, одежда, бутилированная вода.