Гуманитарную помощь доставили в Шипуновский район, пострадавший от паводка

В Шипуновский район Алтайского края, пострадавший от паводка, 9 апреля доставили гуманитарную помощь от Алтайского краевого отделения Российского детского фонда. Был организован выезд в село Тугозвоново для оказания адресной помощи семьям.
Семь семей получили постельные принадлежности и средства личной гигиены. Ранее представители соцзащиты узнали, кто нуждается в матрасах, подушках, одеялах, постельном белье.
«Жители села выражают благодарность за внимание к их непростой жизненной ситуации», – говорится в сообщении Минтрудсоцзащиты региона.
В крае продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим от паводка. В пункты сборы гуманитарной помощи постоянно поступают наборы пастельных принадлежностей, одежда, бутилированная вода.
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