Гурцкая о «Миротворце»: победив внешних врагов, берутся за внутренних

В черный список попали Диана Гурцкая и Юрий Лоза

Российские исполнители Диана Гурцкая и Юрий Лоза попали в черный список экстремистского сайта Украины «Миротворец», пишет ТАСС.

По словам Гурцкой, победив внешних врагов, в скором времени СБУ примется и за внутренних.

«Что касается действий всех этих СБУ, так называемых миротворцев и прочих. Есть один исторический урок: победив внешних врагов (меня, Лолиту, Сергея Безрукова и других), принимаются за внутренних», — считает российская певица.

Как сообщается, в немилость российские исполнители попали после того, как дали концерт в Крыму. Также Гурцкая считает, что попала в черный список из-за открытой поддержки других российских исполнителей, которым закрыт въезд на Украину.

Напомним, на прошлой неделе певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда и отправили в Москву, не пустив в Киев. На Украину певица ехала, чтобы повидать дочь, которая заболела.