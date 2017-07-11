Гвоздь программы: кто станет главной звездой Дня города в Барнауле?

Александр
Автор: Александр Июль 11, 2017 17:45

Гвоздь программы: кто станет главной звездой Дня города в Барнауле?

Гвоздь программы: кто станет главной звездой Дня города в Барнауле?

Вероятнее всего, бюджетные средства на приглашение артиста задействованы не будут

День 287-летия Барнаула не за горами, а значит все более актуальным становится вопрос о том, кто же выступит перед жителями краевой столицы на главном городском празднике.

Как стало известно порталу Amic.ru, имя приглашенной звезды, которая станет хедлайнером торжеств, пока не определено, однако приблизительный список артистов, которые могут спеть для горожан, уже имеется.

Заместитель председателя городского комитета по культуре Лев Ночевной по данному поводу сообщил нам следующее: «Тему эту мы, естественно, прорабатывали. Мы изучали конкретные райдеры, знаем, сколько какая звезда стоит, предложений масса. Цены, надо сказать, суммы варьируются от достаточно незначительных до весьма серьезных».

Собеседник также отметил, что вероятнее всего, звезду пригласят не за счет бюджетных средств, а за деньги спонсоров.

«В бюджете на эти цели средства не заложены, поэтому скорее всего, артист будет приглашаться за счет спонсорских средств. Мы уже определились по ряду звезд, но более конкретно сможем сказать только после того, когда будем иметь информацию на счет того, какие средства спонсоры готовы будут привлечь», — добавил Лев Ночевной.

Имя артиста, который выступит на Дне города, скорее всего, будет названо в августе. Сам же праздник назначен в этом году на 16 сентября.

Напомним. Что в прошлом году главной звездой Дня города в Барнауле была Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Ее, к слову, приглашали в город на средства Станкостроительного завода.

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Александр
Автор: Александр Июль 11, 2017 17:45
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