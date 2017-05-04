Харатьян пополнил «копилку» базы данных украинского сайта «Миротворец»

Причина – неоднократное посещение Крыма
Российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян попал в список украинского сайта «Миротворец» из-за неоднократного посещения Крыма, пишет ФАН.
Как сообщается, российский актер «незаконно», то есть без согласования с украинскими властями, посещал полуостров не один раз, начиная с весны 2014 года.
Отметим, что в этом списке находятся многие деятели шоу-бизнеса России. Речь идет о Валерии Леонтьеве, Диане Гурцкой, Ирине Аллегровой, Сергее Шнурове, а также Юлии Самойловой, которая должна была представлять в этом году Россию на песенном конкурсе «Евровидение».
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