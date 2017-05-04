Харатьян пополнил «копилку» базы данных украинского сайта «Миротворец»

Александр
Автор: Александр Май 4, 2017 15:45

Харатьян пополнил «копилку» базы данных украинского сайта «Миротворец»

Харатьян пополнил "копилку" базы данных украинского сайта "Миротворец"

Причина – неоднократное посещение Крыма

Российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян попал в список  украинского сайта «Миротворец» из-за неоднократного посещения Крыма, пишет ФАН.

Как сообщается, российский актер «незаконно», то есть без согласования с украинскими властями, посещал полуостров не один раз, начиная с весны 2014 года.

Отметим, что в этом списке находятся многие деятели шоу-бизнеса России. Речь идет о Валерии Леонтьеве, Диане Гурцкой, Ирине Аллегровой, Сергее Шнурове, а также Юлии Самойловой, которая должна была представлять в этом году Россию на песенном конкурсе «Евровидение».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 4, 2017 15:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Доктор А.В. Ушаков

    Доктор А.В. Ушаков

    Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!

    Читать статью
  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Жалею, что потратила часть своего времени на просмотр "шедевра", стыдно за режиссёра... Молодёжь говорит о коррупции на кастингах,…

    Читать статью
  • Мио

    Мио

    "Если смотреть отзывы обычных зрителей в социальных сетях, то они в основном положительные. Все пользователи восхищены игрой главных героев –…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии