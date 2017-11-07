«Мы едем, едем, едем в далёкие края, хорошие соседи, счастливые друзья…» – наверняка многим знакомы эти строчки из детской песенки. А вспомнились они очень даже кстати. В этом году в Алтайском крае проходит масштабное мероприятие – марафон Дней культуры муниципальных образований «Соседи».

В дальние края при этом ехать не надо: можно по-соседски отправиться в ближайший район – других посмотреть, себя показать. А показать-то хочется только с лучшей стороны! Поэтому творческие коллективы вложили в подготовку к марафону все свои силы и таланты.

О Родине поём

20 октября самодеятельные артисты Рубцовского района отправились в Горняк. Для концерта были отобраны лучшие номера ведущих творческих коллективов. Хотелось показать соседям, насколько богаты талантами сельчане. Какие голоса, какая плавность движений, какая душевность в каждом исполнении! Все это объединилось в программу «Моя малая родина».

Хореографический коллектив «Свирель» Веселоярского дома культуры, вокальную группу «Рябинушка» из Приозерного и рубцовских солистов встретили очень тепло и душевно. Дружба районов завязалась давно. Артисты из Рубцовского района выступали в Горняке и на Дне города, и на юбилее Локтевского района, поэтому их там хорошо знают и всегда ждут.

По словам начальника отдела по культуре администрации Локтевского района Веры Сибякиной, всегда приятно принимать творческие коллективы других районов.

– Марафон «Соседи» – очень хорошая акция, – считает она. – Помимо того, что жители увидели новые творческие коллективы, наши работники культуры тоже с ними познакомились. Зрительный зал был полный, и впечатления остались самые хорошие.

По признанию врио главы администрации Локтевского района Елены Пилипас, планку артисты Рубцовского района задали очень высокую, поэтому задачей ответного визита было не разочаровать веселоярскую публику.

Ответный визит

И вот этот день настал. 26 октября зрителями наполнился зал Веселоярского дома культуры. Пришли и стар и млад.

В Рубцовский район приехали мужская вокальная группа Совпутянского сельского Дома культуры, народный ансамбль «Задоринка» городского Дома культуры Горняка, ансамбль ложкарей Второкаменского сельского дома культуры, а также хореографический коллектив «Арабески».

– Специально для марафона мы подготовили программу «В единстве народов – единство Алтая», – рассказывает Вера Сибякина. – Настрой у коллективов очень хороший. Это как творческий взрыв, возможность выезда все восприняли с удовольствием.

За сценой идут последние приготовления. В одной из комнат веселая суета. Там наносят последние штрихи перед выступлением детские коллективы. Мальчишки уже в полной боевой готовности, а девчонки и есть девчонки – накладывают грим, подкрашивают губы, прихорашиваются у зеркала.

– Наш ансамбль называется «Арабески», – говорит преподаватель класса хореографии Детской школы искусств Горняка Ирина Головко. – Сегодня мы привезли семь народных танцев.

Елизавете Михалёвой – 15 лет, из них девять она занимается в «Арабесках». Признается, что больше всего в жизни ей нравится танцевать.

– Мой любимый танец – «Праздник в деревне», и он будет первым нашим номером сегодня, – сообщает она. – В другой район приехать очень интересно. Когда объявили о марафоне, мы сразу начали готовиться. Я думаю, что у нас все получилось.

В соседней комнате – артисты повзрослее. Руководитель народного ансамбля «Задоринка» Виктор Дощинский уверен, что концерт получится хороший. А как иначе? Ведь к подготовке программы были подключены лучшие музыкальные силы!

Тёплый приём

Зрители тепло встречали всех участников. Неоднократно из зала раздавались крики «Браво!». Свое стихотворение «Алтай» прочитал лауреат всероссийских, краевых и зональных конкурсов и фестивалей народного творчества, победитель краевого фестиваля «Калина красная» Петр Крюков. Впечатлили сельчан дивные голоса мужской вокальной группы. Аплодисментами поддерживали выступления юных танцоров и ложкарей. А с «Задоринкой» хотелось пуститься в пляс!

После концерта зрители поделились впечатлениями.

– Очень понравилось! – говорит жительница Веселоярска Людмила Кравчук. – Номера богатые, красивые костюмы. Хорошо выступили и дети, и взрослые. Впечатлений очень много.