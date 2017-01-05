Хранители тайны: чем занимаются костюмеры и реквизиторы в театре?

Что едят и пьют на сцене барнаульские артисты и сколько костюмов хранится в театре драмы?

Театр — большой мир, в котором рука об руку работают множество различных цехов. Так, кроме декараторов, бутафоров, о которых мы рассказывали ранее, есть еще костюмерный и реквизиторский.

В первом хранится одежда для спектаклей . Под рукой у его работников больше 3 тыс. костюмов, но это далеко не все — есть еще запасники, то есть склад (хранят все, выбрасывают лишь испорченное и порванное). Обувь, перчатки, головные уборы и всякая мелочь разложены по коробкам. При этом здесь наизусть знают, что к какой постановке относится.Костюмеры отвечают еще и за покупку новых вещей, многие из которых они находят в секонд-хендах.

Заведующая костюмерным цехом Любовь Березовая рассказывает, что все нужные вещи вывешиваются перед спектаклем, отглаживаются, обувь чистится кремом. После показа костюмер должен обойти все гримерки и забрать костюмы. Хотя часто артисты идут навстречу и сами приносят то, что надевали, в цех.







Книги, посуда, телефоны, лампы и прочие вещи со спектаклей хранятся в реквизиторском цехе. Здесь собирают все необходимые мелочи, без которых картинка не будет полной, и уносят на сцену, на профессиональном жаргоне это значит «зарядить».Казалось бы, какая простая работа. Но это далеко нет так: день реквизитора начинается с утренней репетиции, которая проходит в 11:00, а заканчивается уже ближе к ночи. Домой они уходят после вечернего спектакля – все нужно собрать и отнести в цех.Реквизиторы, так же, как и костюмеры, все знают на память, но иногда сверяются с партитурой. Всяких разных мелочей на спектакле может быть по несколько десятков, так например, в «Собачьем сердце» их 150 штук.







А еще здесь готовят еду. Если в спектакле у артистов на столе яичница, то она самая настоящая, свежеприготовленная заботливыми руками реквизиторов.Главная загадка для многих зрителей — пьют ли во время спектакля актеры настоящий алкоголь. Бутылки с шампанским и коньяком выглядят очень реалистично. Редакция Amic.ru ответ на этот вопрос знает, а вот для читателей пусть это так и останется тайной.

Погрузиться в театральный мир глубже, можно посмотрев наш спецпроект «За кулисами».