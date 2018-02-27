Художественный музей Алтайского края отреставрировал в Москве 12 произведений

mavit
Автор: mavit Февраль 27, 2018 11:46

Художественный музей Алтайского края отреставрировал в Москве 12 произведений

Художественный музей Алтайского края отреставрировал в Москве 12 произведений

Государственный художественный музей Алтайского края отправлял на реставрацию в Москву 12 графических произведений из своих фондов. Обновленные работы уже вернулись в Барнаул, и будут представлены в экспозициях музея. 

На заседании реставрационного совета в краевой столице московский художник-реставратор и исполнительный директор компании «Феномен» Ольга Головлева представила 12 работ, которые ранее отправляли на реставрацию. Сейчас у них достойный вид, сообщают в музее.

Особо отметили реставрацию графических листов Григория Гуркина «Ковер-панно «Тодчи-ауль», «Начало жертвенной ночи», «Алтайский орнамент», «Причал», «Эскиз афиши выставки», «Яла-Монку» и «Юрты».

«Эти работы получили буквально вторую жизнь», – подчеркивают в музее. Специалисты убрали загрязнения, закрепили чернила, устранили изломы и потертости, подклеили разрывы, укрепили углы.

Кроме того, жители края теперь смогут более подробно рассмотреть работы русских художников Cеребряного века. Обновлены произведения Евгения Баха, Екатерины Гольдингер, Роберта Фалька и знаменитого алтайского аквалериста Алексея Югаткина.

Фото: Государственный художественный музей Алтайского края.

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 27, 2018 11:46
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