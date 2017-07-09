Художник Илья Глазунов скончался в Москве

Художник умер от сердечной недостаточности

Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, известный художник Илья Глазунов умер в российской столице в возрасте 87-ми лет. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дочь художника Веру Глазунову.

По ее словам, художник скончался ночью в Москве в результате остановки сердца, сердечной недостаточности.

Агентство РИА Новости добавило, что похороны Глазунова пройдут во вторник, 11 июля, на Новодевичьем кладбище.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким живописца.

Илья Глазунов являлся одним из самых известных российских художников, сценографом, книжным иллюстратором, автором свыше трех тысяч произведений. Подчеркивается, что он участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого кремлёвского дворца.