Художник Илья Глазунов скончался в Москве

Александр
Автор: Александр Июль 9, 2017 23:45

Художник Илья Глазунов скончался в Москве

Художник Илья Глазунов скончался в Москве

Художник умер от сердечной недостаточности

Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, известный художник Илья Глазунов умер в российской столице в возрасте 87-ми лет. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дочь художника Веру Глазунову.

По ее словам, художник скончался ночью в Москве в результате остановки сердца, сердечной недостаточности. 

Агентство РИА Новости добавило, что похороны Глазунова пройдут во вторник, 11 июля, на Новодевичьем кладбище.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким живописца.

Илья Глазунов являлся одним из самых известных российских художников, сценографом, книжным иллюстратором, автором свыше трех тысяч произведений. Подчеркивается, что он участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого кремлёвского дворца.

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Александр
Автор: Александр Июль 9, 2017 23:45
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  • Настя Маркова

    Настя Маркова

    Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?

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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

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  • Елена

    Елена

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