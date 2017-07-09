Художник Илья Глазунов скончался в Москве

Художник умер от сердечной недостаточности
Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, известный художник Илья Глазунов умер в российской столице в возрасте 87-ми лет. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дочь художника Веру Глазунову.
По ее словам, художник скончался ночью в Москве в результате остановки сердца, сердечной недостаточности.
Агентство РИА Новости добавило, что похороны Глазунова пройдут во вторник, 11 июля, на Новодевичьем кладбище.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким живописца.
Илья Глазунов являлся одним из самых известных российских художников, сценографом, книжным иллюстратором, автором свыше трех тысяч произведений. Подчеркивается, что он участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого кремлёвского дворца.
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Настя Маркова
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кристина
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Екатерина
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Алексей
Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкойЧитать статью
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Елена
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