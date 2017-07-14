Художника Сальвадора Дали эксгумируют, чтобы установить отцовство

В случае признания отцовства, Дали Абель получит все права на фамилию Сальвадора Дали

Эксгумация испанского художника Сальвадора Дали пройдет 20 июля для установления отцовства, пишет «Интерфакс».

Женщина по имени Пилар Абель утверждает, что она является дочерью Дали. У нее уже взяли образцы ДНК, чтобы определить, является ли она родственницей художника.

По слова Абель, о том, что Дали ее отец ей рассказала мать. Якобы она работала в доме у художника и имела с ним тайную связь.

В случае признания отцовства Дали Абель получит все законные права на его фамилию, однако наследование авторских прав на его работы — это объект другого судебного расследования.