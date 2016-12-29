Худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина прооперировали в Тобольске

Театральный деятель получил травму ноги во время гастролей

Успешную операцию на ноге провели в Тобольске художественному руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину, который получил травму во время гастролей, передает ТАСС со ссылкой на директора Тобольского драматического театра Евгения Пономарева</strong>.

«Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции», – рассказал Пономарев. Также директор драмтеатра уточнил, что даже с травмой Константин Райкин вышел на сцену.

В Тобольске Райкин отыграл моноспектакль «Своим голосом». При этом январские спектакли в Москве, как отмечается, отменены.

В администрации Тобольска, в свою очередь, рассказали, что травму худрук «Сатирикона» получил во время репетиции. Райкин остался доволен врачами и после этого выступил в моноспектакле.

