Идеи украшения воздушных шариков для праздника

На выбор всем желающим доступен большой ассортимент шариков в интернет-магазине с доставкой BallonShop, где можно найти, подобрать шары на праздник и украсить их, используя лучшие идеи, получившие высокую популярность.

Идея с «мороженым»

Легкие и очень яркие шары могут напомнить мороженое, поэтому приходит такая идея: из них вполне реально сделать украшение, напоминающее холодный десерт. Нужно только учесть, что, в целях придания летучести мороженого, шары нужно надуть гелием. При этом, следует помнить, бумага для “стаканов к шару” должна быть легкой. Стаканы можн привязать.

Эта композиция будет интересна для разных вечеринок. Даже любой зимний праздник будет отлично проходить вместе с шариками «мороженым» на любом детском празднике или торжественном мероприятии.

Такой декор очень хорош на торжествах, сюжетом которых являются ассоциации со сладкими изделиями или холодом.

Идея «вишни»

Ещё одна идея из шаров: тут есть важное отличие от прошлого варианта, заключающееся в том, что шары не нужно надувать гелием, так как можно вручную сделать это. Имеется одно нужное требование: все изделия должны иметь яркие оттенки, чтобы в созданной композиции можно было угадать ягоды вишни. Дополнительно в качестве реквизита нужно воспользоваться зелёным

материалом, но лучше бумагой, чтобы создать листики, нити или проволоки. Ещё нужен клей для склеивания ниток.

Из таких вишней можно создать гирлянды или же скрепить их на стенках или предметах мебели. Яркие ягоды не останутся без внимания.

Туча

Есть один метод для украшения шаров в стиле “шауэр”, обозначающим “душ” или “дождик”, а это значит, что облако с изображенными на нём каплями будет смотреться очень красиво.

Шарики для туч нужно использовать в белом (светлого) исполнении, если хочется добавить реалистичности, но ещё вполне реально создать очень яркую тучу. Очень важно, чтобы цвет каплей подошёл по оттенку к туче.

Ещё такое дождевое облако хорошо сочетается с праздником Дня Рождения жанра «МашаиМедведь» или «ВинниПух» для той цели, чтобы воссоздать атмосферу леса. И ещё тучи будут отлично смотреться на утренниках в саду в начале осени.

Цветки и банты

Это лучшие атрибуты для женской половины. Получается, что такие шары порадуют виновников торжества в любом возрасте, и они подойдут почти к любым девичьим сюжетам, хоть это День Рождения в жанре принцессы или красивого персонажа из сказок.

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