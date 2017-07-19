«Игра престолов»: кто самый популярный герой среди фанатов сериала

Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 07:46

«Игра престолов»: кто самый популярный герой среди фанатов сериала

"Игра престолов": кто самый популярный герой среди фанатов сериала

Самой популярной героиней сериала оказалась Санса Старк, а Джон Сноу даже не вошел в ТОП-5
"Игра престолов": кто самый популярный герой среди фанатов сериала

Поклонники сериала «Игра престолов» радуются встрече с любимыми героями. 16 июля в США, а 17 июля в России показали первую серию седьмого сезона. Как уже писало ИА «Амител» , она побила собственный рекорд по количеству просмотров и подняла много шума в социальных сетях.

Международный стартап CupoNation ​ провел исследование популярности «Игры престолов» в соцсетях и выяснил, какие великие дома Вестероса и актеры саги пользуются наибольшим интересом у поклонников в Facebook, Twitter и Instagram.

Оказалось, что наибольшей популярностью у фанатов сериала пользуется дом Старков. На протяжении всех сезонов сериала именно семейство Старков оставалось одним из самых обсуждаемых героев в интернете. Семья набрала в общей сложности 19,37​ миллиона ​ подписчиков ​ в Instagram, Facebook и Twitter.

При этом наибольшей любовью у фанатов пользуется Санса, которую сыграла Софи Тёрнер. Актриса набрала 8,4 миллиона подписчиков в соцсетях.

При этом интересно, что Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, набрал всего 1,93 миллиона подписчиков. А ведь именно Джон Сноу самый популярный персонаж по числу запросов в Google.

Надо сказать, что актрисы «Игры престолов» вообще оказались популярнее актеров.

ТОП-5 самых популярных актеров «Игры престолов»
1 Эмили Кларк Дейенерис Таргариен 12,2 млн подписчиков
2 Софи Тёрнер Санса Старк 8,4 млн подписчиков
3 Мэйси Уильямс Арья Старк 7,3 млн подписчиков
4 Питер Динклэйдж Тирион Ланнистер 3,3 млн подписчиков
5 Джейсон Момоа Кхал Дрого 2,8 млн подписчиков

На втором месте по числу подписчиков семейство Таргариенов, за жизнью которых в соцсетях «следят» 12,2 млн человек. На третьем — Ланнистеры с 6,3 млн подписчиков, а на четвертом — Тиреллы, собравшие 1,4 млн подписчиков.

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Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 07:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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    Соня Рей

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