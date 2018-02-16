Игровые автоматы онлайн: взаимосвязь вероятности выигрыша и размера выплат

mavit
Автор: mavit Февраль 16, 2018 03:58

Игровые автоматы онлайн: взаимосвязь вероятности выигрыша и размера выплат

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Игроки интернет казино хотят, чтобы вложенные ими в игру деньги вернулись с торицей. Прибыльность игрового процесса зависит от вероятности выпадения выигрышных комбинаций, а также среднего размера выплаты по слоту. Причём, между двумя этими характеристиками существует обратная зависимость, то есть слоты с частыми выпадениями выигрышных комбинаций обеспечивают более крупные выплаты, и наоборот.

Игровые автоматы vulkan casino считаются одними из лучших по критерию оптимальности соотношения вероятности выигрышей и размера выплат. В этих слотах можно выигрывать достаточно часто и вполне приличные суммы, что привлекает внимание материально ориентированных игроков. С каждым днём база постоянных клиентов интернет казино расширяется, и к уже зарегистрированным на сайте игрокам добавляются новые, которые тоже хотят поближе познакомиться с миром виртуального азарта и научиться на этом зарабатывать. Как правило, высокие шансы на выигрыш означают невозможность сорвать крупный джек-пот. Существует обратная взаимосвязь между размером выплат и вероятностью выигрыша. Слоты с коротким циклом выплат, низкой дисперсией и процентом отдачи обеспечивают возможность частых выигрышей некрупных сумм. Чтобы сорвать большой куш, необходимо играть в высоко-дисперсионные игровые автоматы, но только в долгосрочном периоде, поскольку выплаты в них значительно отложены во времени.

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Многие игроки хотят играть исключительно в слоты с высокими шансами на выигрыш. Однако такие игровые автоматы имеют и определённые недостатки. Например, крупные комбинации в них не выпадают практически никогда, поэтому игрокам удаётся выигрывать только весьма скромные суммы денежных средств. Ситуация несколько сглаживается частотой выигрышей. Однако даже частые малые выплаты не всегда могут обеспечить игрокам тот доход, на который они рассчитывали. Поэтому самым оптимальным выбором, по мнению профессионалов, является игра в слоты со средней дисперсией, длиной цикла выплат и процентом возврата. Для таких игровых автоматов характерна хорошая доходность при умеренных рисках. Они хорошо сбалансированы и подходят для игры в среднесрочном периоде на любые ставки – от самых минимальных до максимально возможных. Слоты со средней дисперсией обеспечивают солидные выплаты с оптимальной регулярностью, позволяющей игрокам быстро окупать вложенные в игру суммы, получая прибыль.

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mavit
Автор: mavit Февраль 16, 2018 03:58
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